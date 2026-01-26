Slušaj vest

Princeza Dajana, i danas jedna od najuticajnijih ličnosti 20. veka, ne prestaje da intrigira javnost, iako je fizički nije bilo više od 28 godina. Poznata kao Kraljica srca, ona koju je narod želeo na tronu, zapravo je poticala iz aristokratske porodice visokog ranga. I njen otac, erl Spenser, i majka, lejdi Frensis, bili su članovi porodica bliskih samoj kraljevskoj lozi.

Mnogi se pitaju kako bi svet izgledao da je Dajana i danas među nama. Iako verovatno ne bi menjala globalnu politiku, njeno prisustvo sigurno bi činilo planetu toplijim i humanijim mestom. Uprkos kritikama da nije bila savršena i da je kršila pravila, njena odvažnost i neukrotiva priroda ostaju inspiracija.

Porodično nasleđe i aristokratsko detinjstvo

Dajana je rođena 20. jula 1961. godine kao četvrto dete erla Džona Spensera i lejde Frensis Rut Roš.

Njeni roditelji su poticali iz uticajnih aristokratskih porodica. Otac je često lovio sa kraljem Džordžom VI, dok je majka bila dvorska dama i prijateljica kraljice majke, Elizabete. Dajana je odrasla na kraljevskom imanju Sandringem u Norfolku, a njen status i titula nosili su epitet "časna".

Lejdi Frensis se 1954. godine udala za 12 godina starijeg erla Džona Spensera, vikonta od Altorpa, uz prisustvo mlade kraljice Elizabete. Brak je predstavljao spoj dve moćne dinastije, ali budućnost je pokazala da bajkovito nasleđe nije garancija srećnog života.

Rađanje i napetosti u porodici

Frensis i Džon Spenser dobili su petoro dece: lejdi Saru MekKorkuodejl (1955), lejdi Džejn, baronesu Felouz (1957), Džona, koji je preminuo ubrzo nakon rođenja, Dajanu (1961) i Čarlsa (1964). Iako je porodica delovala skladno, iza kulisa su postojali ozbiljni problemi – Džon je imao problema sa alkoholom i bio je nasilan prema supruzi, dok je Frensis nosila teret očekivanja da rodi muškog naslednika.

Princeza Dajana sa majkom Frensis Foto: David Hartley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brak je trajao 13 godina, nakon čega je Frensis odlučila da napusti "zlatni kavez". Započela je aferu sa Australijancem Piterom Šandom Kidom, vlasnikom fabrike tapeta. Kada je muž posumnjao u neverstvo, zamolila ga je za "probni" razvod. Kasnije je rekla: "Jednostavno smo se udaljili, i nijedno od nas nije moglo ništa da učini povodom toga."

Novi život i ljubav

Posle razvoda, Frensis se borila za svoju ljubav sa Piterom Šandom Kidom,koji je bio oženjen. Iako su izazvali skandal u britanskim aristokratskim krugovima i kompromitovali njen ugled, nisu odustajali. Na kraju su se 1969. godine venčali i preselili na škotsko ostrvo Sejl, gde su otvorili prodavnicu poklona.

U međuvremenu, Dajanin otac, Džon Spenser, oženio se 1976. godine Rejn, groficu od Dartmuta, u tajnosti, što je izazvalo sukob oko starateljstva nad decom. Sara i Džejn poslati su u internat, dok su Dajana i mlađi brat ostali sa ocem u Altorpu.

Frensis i drugi brak

Princeza Dajana sa majkom Frensis Foto: UPPA/Photoshot / Avalon / Profimedia

Frensis nije imala sreće ni u drugom braku - 1988. godine Piter Šand Kid je napustio zbog mlađe žene. Ona je nastavila da živi povučeno na ostrvu Sejl, daleko od medija, ali održavala odnose sa decom. Iako nikada potpuno nije izgladila sve nesuglasice sa Dajanom, trudila se da bude prisutna u životu svojih unuka.

Porodične veze i posledice

Princeza Dajana je u biografiji Endrjua Mortona otkrila da nakon venčanja nije razgovarala sa majkom godinama, jer Frensis nije mogla da se nosi sa pritiskom i javnošću. Štampa ih je neprekidno pratila, a pokušaji zbližavanja nisu doneli rezultate.

Frensis je preminula u junu 2004. godine, u 68. godini, u svom domu u Škotskoj, od posledica Parkinsonove bolesti i tumora na mozgu. Sahranjena je u Obanu, a na oproštaju su prisustvovala njena deca i unuci, dok Čarls nije mogao da dođe jer je bio u SAD-u na sahrani predsednika Ronalda Regana.

