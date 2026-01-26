Slušaj vest

Jedna od najistaknutijih mladih glumica današnjice,Sidni Svini, nedavno je izazvala pravi skandal kada se, tajno, popela na čuveni znak Hollywood u Los Anđelesu i na njega okačila grudnjake. Ovaj potez, izveden u noćnim satima, mogao bi je dovesti u ozbiljne pravne probleme.

Promotivna kampanja i nelegalni poduhvat

Prema izveštajima TMZ-a, razlog ovog neobičnog performansa bio je snimanje promotivnog videa za lansiranje nove linije donjeg veša glumice. Sidni Svini je sa sobom imala tim koji je dokumentovao svaki trenutak njenog penjanja po slovu H, dok je u rukama držala brushaltere koje je potom okačila na konopac razvijen između slova.

Na snimku se vidi kako glumica sa zadovoljstvom posmatra svoj rad, a izvori navode da je projekat finansijski dobro podržan, sa jednim od investitora čak i Džefom Bezosom. Navodno je upravo ta veza obezbedila Sidni i pozivnicu na venčanje Džefa Bezosa i Loren Sančez prošlog leta.

Problemi sa dozvolama

Iako je Sidni Svini dobila dozvolu od agencije FilmLA za snimanje videa u blizini znaka, ta dozvola nije uključivala pravo da se znak dodiruje ili da se po njemu penje. Holivudska privredna komora, koja je vlasnik natpisa "Hollywood", jasno je obavestila njenu produkcijsku kuću da bez posebnog odobrenja ne smeju koristiti znak za snimanje ili performanse.

Predsednik komore je izjavio za TMZ: "Za ovo nije data nikakva dozvola, što je obavezno."

Nije precizirano da li će biti podneta prijava za ometanje poseda ili vandalizam, ali Sidni Svini i njen tim mogli bi da se suoče sa ozbiljnim posledicama zbog ovakvog poteza.

U galeriji pogledajte provokativne fotografije Sidni Svini:

1/5 Vidi galeriju Sidni Svini kao Kasandra Hauard u provokativnoj sceni iz treće sezone serije Euforija Foto: HBO Max / Ferrari / Profimedia

Brushalteri skinuti, ali trag ostao

Brushalteri su uklonjeni nakon snimanja, ali kako se navodi, Sidni i ekipa su ostavili četiri ili pet komada na mestu događaja, što dodatno komplikuje situaciju.

Iako je akcija imala promotivni karakter i privukla veliku pažnju medija, potez Sidni Svini pokazuje koliko je važno poštovati pravila i dozvole kada se radi o zaštiti kulturnih i turističkih simbola, a Holivud je i dalje veoma strogo regulisana zona.

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor