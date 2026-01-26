Dejvid i Viktorija Bekam u Ministarstvu kulture u Parizu

Dejvid i Viktorija Bekam pojavili su se u Parizu sa troje od četvoro dece, šaljući jaku poruku jedinstva, samo nekoliko dana nakon što je njihov najstariji sin Bruklin javno objavio da prekida sve kontakte sa porodicom. Bio je to prvi zajednički izlazak u javnosti otkako je Bruklin svojim izjavama praktično "precrtao" roditelje.

Porodica je delovala mirno i usklađeno, uprkos tome što se iza kulisa odvija jedan od najtežih porodičnih perioda u njihovim životima.

Porodični izlazak iz hotela

Dejvid Bekam (50) i Viktorija Bekam (51) viđeni su kako izlaze iz luksuznog hotela La Réserve Paris ruku pod ruku, neposredno pre odlaska na događaje u okviru Nedelje mode.

Sa njima su bili sinovi Romeo i Kruz, kao i ćerka Harper, dok je Bruklin bio jedini izostali član porodice, nakon što je pre nešto više od nedelju dana izneo niz teških optužbi na račun roditelja i poručio da nema želju za pomirenjem.

Viktorija u centru pažnje

Povod dolaska Bekamovih u Pariz bio je i lični uspeh Viktorije. Bivša Spajsica ovog meseca dobija prestižnu titulu viteza Reda umetnosti i književnosti, priznanje francuskog Ministarstva kulture koje se dodeljuje umetnicima, piscima i kulturnim ličnostima. Viktorija se na taj način pridružuje elitnom društvu u kojem su, između ostalih, Zoe Saldana, Selena Gomez, Deni Vilnev i Džud Lo.

U Parizu je Viktorija izgledala besprekorno u poluprovidnoj crnoj večernjoj haljini, dok je Dejvid izabrao sivo dvodelno odelo sa kravatom. Njihova ćerka Harper (13) pratila je majčin stil u nenametljivoj crnoj haljini. Romeo i Kruz bili su u društvu svojih devojaka, Džeki Apostel i Kim Ternbul, a porodica je delovala usklađeno i bez vidljivih tenzija.

Bruklin propustio važna dešavanja

Ovo priznanje za Viktoriju biće još jedan veliki porodični događaj koji Bruklin propušta. On je već preskočio očevu proslavu 50. rođendana, premijeru majčine Netfliks serije u Londonu, kao i putovanje u Vindzor kada je Dejvid primio viteško odlikovanje 4. novembra.

