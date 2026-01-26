Slušaj vest

Vaterpolo reprezentacija Srbije sinoć je osvojila zlato na Evropskom prvenstvu, a naši sportisti oduvek pokazuju i humanost, ne samo talenat u bazenu.

Podrška Mileni u teškim trenucima

Ćerka poznatog glumca Zorana Cvijanovića, Milena, suočila se sa finansijskim problemima kada je njen otac 2015. godine izgubio sav novac uložen u zajednički biznis za reciklažu nakon nesporazuma sa partnerom. To je značilo da nije imao dovoljno sredstava za školovanje ćerke u Americi.

U galeriji pogledajte fotografije Zorana Cvijanovića:

Zoran Cvijanović Foto: Nemanja Nikolić, Dragana Udovičić, Petar Aleksić

Milena je tada odlučila da sama pronađe način da ostvari svoj san - i tu se pojavio značajan gest dobrote. Zoran Cvijanović je, iako u teškoj situaciji, uplatio simboličnih 50 dolara.

Prvih deset donatora - srpski vaterpolisti

Prvih deset osoba koje su pomogle Mileni da prikupi novac za školovanje bili su članovi naše vaterpolo reprezentacije: Filip Filipović, Duško Pijetlović, Stefan Mitrović, Živko Gocić i Milan Aleksić. Njihova podrška bila je ključna da Milena ode na prestižni Berkli univerzitet.

Put do uspeha i završetak školovanja

Milena Cvijanović, ćerka Zorana Cvijanovića
Milena Cvijanović, ćerka Zorana Cvijanovića Foto: Instagram/milenacvijanovic

Pored donacija, roditelji su uspeli da obezbede dodatna sredstva za put, smeštaj, ishranu, zdravstveno osiguranje, knjige i godišnju školarinu od čak 40.000 dolara. Zahvaljujući svemu tome, Milena je uspela da završi Berkli i stekne obrazovanje iz snova.

Novi život u Los Anđelesu

Nakon završetka univerziteta, Milena se 2019. godine udala za Patrika Kraulija, fitnes instruktora, i preselila u Los Anđeles. Milena je 2024. godine postala majka devojčice, nastavljajući život daleko od medijske buke, ali uz uspeh koji je delom podržan i zahvaljujući humanosti naših sportista.

Ne propustiteKulturaNikad ne biste pogodili šta je Zoran Cvijanović studirao pre glume: Ovaj detalj malo ko zna
Zoran Cvijanović
Pop kulturaĆerka prijatelja Milana iz "Žikine dinastije" udata je za tatinog kolegu: Retko se pojavljuje u javnosti, zajedno su radili u pozorištu, a evo kako izgleda
screenshot-26-1.jpg
KulturaTast Zorana Cvijanovića je legendarni srpski glumac: Njegova supruga se krije od javnosti, a evo kako izgleda (FOTO)
Zoran Cvijanović
Pop kulturaNaš glumac imao je finansijskih problema, njegova ćerka skupljala pare za svoje školovanje: Evo ko joj je sve pritekao u pomoć da ostvari snove
Zoran Cvijanović

Pogledajte video: Zoran Cvijanović gost na RTSu

Zoran Cvijanović  Izvor: RTS