Bruklin Bekam i njegova supruga Nikola Pelc već neko vreme nalaze se na suprotnoj strani u odnosu na Dejvida i Viktoriju Bekam, a porodični sukob prerastao je u globalni skandal nakon Bruklinove javne objave na Instagramu. Interesovanje javnosti za sve aktere ove drame naglo je poraslo, pa su se pojedini mediji okrenuli detaljnoj analizi privatnog i profesionalnog života mlađeg para - naročito Nikole Pelc.

Od omiljene snaje do glavne mete kritika

Kada su prve glasine o razdoru u porodici Bekam počele da kruže, mnogi su bez zadrške uperili prst u Nikolu. Komentari poput "Nikola Pelc je nova Megan Markl", "ona je razbila porodicu" i "glavni je krivac za sve" preplavili su mreže. Međutim, nakon što je Bruklin odlučio da javno progovori i stane uz suprugu, deo javnosti promenio je stav, a fokus kritika se u velikoj meri prebacio na Viktoriju Bekam.

Ponovo pod lupom: izgled, poreklo i bogatstvo

Iako to možda nije želela, Nikola Pelc se ponovo našla u centru pažnje.

Njena karijera, porodično poreklo, imovina, ali i fizički izgled postali su tema detaljnih analiza. Pojedini portali počeli su da upoređuju njene stare i nove fotografije, pokušavajući da dokažu kako se njen izgled godinama značajno menjao - uz poruku da se "savršena slika može kupiti". S obzirom na to da je ćerka američkog milijardera Nelsona Pelca, novac joj, kako ističu, nikada nije bio prepreka.

Od detinjstva pred kamerama do holivudskog proboja

Nikola Pelc je u svetu javnosti prisutna od malih nogu. Kao ćerka biznismena Nelsona Pelca i bivše manekenke Klaudije Hefner, rano je počela da gradi glumačku karijeru. Na filmu se prvi put pojavila sa 11 godina, igrala je u muzičkim spotovima Majli Sajrus i Zejna Malika, a širu slavu stekla je 2014. godine ulogom Tese Jeger u filmu „Transformers“.

Da li su promene samo znak sazrevanja?

Upravo snimci i fotografije iz tog perioda ponovo su postali viralni.

Mnogi su primetili da Nikola danas izgleda znatno drugačije nego ranije. Dok jedni smatraju da je reč o prirodnom sazrevanju i promenama koje dolaze s godinama, drugi su uvereni da su estetske intervencije imale svoju ulogu. Navodi se da je nekada imala širi nos, prirodnije usne, mekše crte lica i spuštenije kapke, dok danas deluje znatno sofisticiranije, sa izraženijim jagodicama i otvorenijim pogledom.

Mišljenje stručnjaka: šta se zapravo promenilo?

Pažnju javnosti posebno je privukla analiza doktorke Sofije Abdulajeve, ugledne plastične hirurškinje, koja je pokušala da stručno objasni uočene promene.

"Ako pogledate fotografije "pre", jasno se vidi da su kapci i uglovi obrva blago spušteni. Nakon detaljnijeg pregleda ustanovićete i da je čelo korigovano. To je najverovatnije urađeno endoskopskim liftingom, jer ne vidim nikakve tragove blefaroplastike. Proces je malo otvorio gornji kapak i podigao ugao obrva. Međutim, podizanje čela je urađeno veoma lepo i uredno", navela je doktorka.

Dodala je i sledeće: "Najverovatnije su joj podigli čelo, a s njim su i obrve zauzele novi položaj. Zahvaljujući tome, pogled je postao prodorniji i lepši. Ali opet, sve je to samo spekulacija. Isti efekat se može postići botulinskim toksinom, tako da je ne bih prozivala. Međutim, nešto mi govori da je do neke vrste intervencije ipak došlo".

Nos, brada i koža – suptilne ili nepostojeće korekcije?

Kada je reč o nosu, doktorka smatra da nema drastičnih promena:

"Moglo bi se pretpostaviti da je došlo do manje korekcije, ali regija nozdrva definitivno nije menjana. Ako je nešto rađeno, izvedeno je veoma diskretno, možda čak i iz medicinskih razloga“.

Za bradu dodaje: "Graciozna brada je veoma lepa, trouglasta. Takav izgled se često postiže implantatima ili lipofilingom, ali ona sličan oblik ima i na starim fotografijama. Mislim da je fokus ipak bio na regiji oko očiju".

Negovana koža i prirodan utisak

Doktorka Abdulajeva naglašava i da Nikola ima izuzetno negovanu kožu, što ukazuje na redovne i kvalitetne tretmane.

"Verovatno koristi terapije kolagenom i biorevitalizaciju. Većina promena može biti rezultat jednog pažljivo izvedenog zahvata – liftinga čela – dok je ostalo kombinacija sazrevanja, šminke i nege. Čak i ako su neke pretpostavke tačne, sve izgleda vrlo prirodno i skladno", zaključila je ona.

