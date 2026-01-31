Slušaj vest

Jedna od prvih lationameričkih serija koja se kod nas prikazivala bila je čuvena "Divlja ruža" (Rosa Salvaje), u kojoj je glavnu ulogu tumačila Veronika Kastro. Snimana je tokom 1987. i 1988, a u Srbiji emitovana tokom 1996. i 1997. godine na Trećem kanalu Radio-televizije Srbije. Serija je imala veliki uspeh u zemljama Latinske Amerike, SAD, Kini, Rusiji, ali i u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj.

U središtu priče bila je Rosa Garsija, koja živi s kumom Tomasom, koja ju je odmalena odgajala u teškom siromaštvu. Rosa je bila naivna, neuka i muškobanjasta, psovala je i udarala ljude koji su joj smetali i nervirali, pa je zbog toga dobila nadimak "divlja".

Jednoga dana, Rosa s prijateljicama iz komšiluka kreće u bogatašku kuću kako bi krala šljive iz dvorišta i sreće Dulsinu Linares, ambicioznu ženu kojoj je stalo samo do novca i položaja u društvu, i njenu sluškinju Leopoldinu, koje joj zaprete da će je prijaviti policiji. Tada dolazi Rikardo Linares, Dulsinin brat i pomaže Rosi. Nedugo kasnije, oni se zaljube na sestrino nezadovoljstvo. On je prosi, ali njegove sestre, koje su želele da se oženi bogatom Leonelom, čine sve kako bi ih razdvojile. Rosa kasnije saznaje da je ćerka veoma bogatog čoveka, a publika je iz dana u dan pratila njene doživljaje.

Veronika Kastro 1992. godine Foto: Boris Kaufman / Sputnik / Profimedia

Rosu je glumila Veronika Kastro, koja danas ima 73 godine i izgleda potpuno drugačuje. Ona i dalje privlači veliku pažnju, skoro tri decenije posle prikazivanja meksičke telenovele na našim prostorima. Nema sumnje da je uradila dosta toga na svom licu uz pomoć plastične hirurgije, međutim svi su saglasni u tome da glumica izgleda odlično.

Majka je dvoje dece. Njen prvi sin je pevač Kristijan Kastro iz njene veze sa glumcem i komičarem Manuelom Valdesom, a drugi sin je filmski reditelj Mikel Kastro, iz njene veze sa preduzetnikom Enrikeom Niembrom.

U oktobru 2022. godine, glumica se osvrnula na novinara iz sveta zabave koji ju je doveo u vezu sa iskorišćavanjem maloletnika. Nakon toga je zatražila javno izvinjenje od tih novinara, a njeni advokati su saopštili da pripremaju pravne postupke protiv njih.

Veronika često voli da se priseti svojih uloga na Instagramu i s vremena na vreme deli isečke iz telenovela u kojima je glumila.

