Kanje Vest se prvi put otvoreno i detaljno osvrnuo na niz poteza koji su poslednjih godina izazvali snažne osude javnosti, priznajući greške i izražavajući kajanje zbog posledica koje su njegove izjave i postupci ostavili. U tekstu objavljenom 26. januara kao plaćeni oglas u Volstrit žurnalu, reper je pokušao da objasni pozadinu svog ponašanja, navodeći ozbiljne zdravstvene razloge koji su, prema njegovim rečima, godinama ostali zanemareni.

Javno pismo i priznanje odgovornosti

U eseju pod naslovom "Onima koje sam povredio", Kanje Vest se obratio svima koje su pogodile njegove ranije izjave i odluke, uključujući antisemitske poruke i prodaju majica sa svastikom. Naglasio je da ne traži opravdanje, već razumevanje procesa kroz koji prolazi i odgovornost za ono što je učinio.

Povreda mozga i kasna dijagnoza

Vest je naveo da je još 2002. godine, nakon teške saobraćajne nesreće, zadobio povredu frontalnog režnja mozga. Prema njegovim rečima, ta povreda nikada nije bila adekvatno dijagnostikovana, što je imalo dugoročne posledice po njegovo mentalno zdravlje. Tek 2023. godine, kako tvrdi, dijagnostikovan mu je bipolarni poremećaj tip 1. Smatra da je višegodišnje ignorisanje njegovog stanja direktno doprinelo ekstremnim ispadima i gubitku kontrole nad sopstvenim ponašanjem.

Kontroverze koje su potresle javnost

U pismu se osvrnuo na period u kojem je, kako kaže, "izgubio dodir sa stvarnošću". Tada su usledile javne uvrede, antisemitske izjave, hvaljenje Adolfa Hitlera i prodaja odeće sa nacističkim simbolima. Ti postupci doveli su do snažne reakcije javnosti, ali i do raskida saradnje sa velikim brendovima i poslovnim partnerima. Vest priznaje da su posledice bile ozbiljne, kako po njegovu reputaciju, tako i po karijeru.

Manična epizoda i pomoć supruge

Posebno je izdvojio četvoromesečni period tokom 2025. godine, kada je, prema sopstvenim rečima, njegovo stanje postalo "psihotično, paranoično i impulsivno". Tada je, kako navodi, dotakao lično dno, a ključnu ulogu u traženju pomoći imala je njegova supruga Bjanka. U tom periodu, Vest kaže da se ne seća svih svojih postupaka, navodeći da su epizode nepovezanosti dodatno otežale njegovo stanje.

Kako bipolarni poremećaj utiče na svest

U tekstu objašnjava da bipolarni poremećaj može "učiniti osobu slepom za sopstveni problem", stvarajući lažni osećaj nadmoći, sigurnosti i kontrole, čak i kada je osoba "u potpunoj zabludi". Upravo zbog toga, tvrdi Vest, nije bio svestan dubine problema dok posledice nisu postale neizbežne.

Odricanje od ekstremnih ideologija

Iako je priznao štetu koju je naneo, Vest je naglasio da njegovi postupci ne odražavaju njegova stvarna uverenja. Istakao je da nije nacista niti antisemit, da voli Jevreje i da iskreno žali zbog bola koji je naneo različitim zajednicama širom sveta.

Kritike, raskidi ugovora i izolacija

Poslednjih godina Vest se suočavao sa intenzivnim kritikama, pravnim problemima i prekidima ugovora sa brojnim partnerima. Na društvenim mrežama objavljivao je ekstremne poruke, često navodeći da se oseća "neprepoznatljivo", što je dodatno ubrzalo njegov reputacijski pad. Ipak, naveo je da su mu onlajn zajednice i forumi pomogli da se poveže sa ljudima koji takođe žive sa bipolarnim poremećajem, dajući mu osećaj da u toj borbi nije sam.

Pogled ka promeni i budućnosti

Na kraju pisma, Kanje Vest je zamolio javnost za strpljenje i razumevanje. Naglasio je da ne traži izgovore, već priliku da pokaže posvećenost lečenju, ličnoj odgovornosti i promeni načina života. Kako je naveo, želi da svoju energiju ponovo usmeri ka umetnosti i stvaranju sadržaja koji nosi pozitivnije poruke, nadajući se da će vremenom povratiti izgubljeno poverenje.

