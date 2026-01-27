Loren Sančez i Džef Bezos na nedelji mode u Parizu

Loren Sančez Bezos nije dozvolila da joj manji nesporazum stane na put dok je prisustvovala Dioru na Nedelji mode u Parizu.

Autorka, 56, pridružila se svom suprugu, Džefu Bezosu, na reviji visoke mode Kristijan Dior za proleće/leto 2026. u ponedeljak, 26. januara. Par se držao za ruke dok su pozirali pred kamerama i ulazili u jedan od pariskih salona.

Dok je ulazila u izložbeni prostor u cipelama i mahala okupljenim fotografima, Sančez je zakačila petu o prag dok je pozirala paparacima i na trenutak izgubila ravnotežu. Brzo se pribrala i nastavila dalje bez oklevanja.

Džef Bezos, 62, pojavio se u teget blejzeru i pantalonama, sa košuljom i kravatom koje su se slagale sa odelom. Loren Sančez Bezos nosila je svetlo sivi tvid ansambl - suknju do kolena i džemper sa krznenom kragnom. Izgled je upotpunila parom sivih cipela od antilopa sa špicastim vrhom.

Par je fotografisan ranije tog dana dok su se uputili na reviju Skiapareli za proleće/leto. Tokom događaja, Loren je nosila jarkocrveni blejzer sa zlatnim dugmetom koje je naglašavalo njen struk, uparen sa suknjom olovka do kolena i crvenim cipelama od antilopa sa špicastim vrhom.

Pogledajte u galeriji dva izdanja moćnog para:

Džef Bezos se za ovu priliku odlučio za tamniji izgled - crni blejzer, crnu košulju sa nekoliko otkopčanih dugmadi, crne pantalone i kožne mokasine.

