Poznati kanadski reper Drejk (39) u svojoj muzici, spotovima i modnim detaljima sve češće promoviše Albaniju. Nakon što je u novembru 2023. objavio spot za pesmu "Polar Opposites" na dan državnosti Albanije u kojoj je spomenuo i Prištinu, najveći grad na Kosovu i Metohiji, a u spotu nosio crvenu jaknu sa crnim dvoglavim orlom na leđima, sada je objavio novu fotografiju kojom je izazvao buru na društvenim mrežama.

Naime, Drejk je na društvenoj mreži Instagram objavio sliku na kojoj nosi crveni kačket sa crnim dvoglavim orlom, zbog čega je nastao haos na mrežama.

Drejk Foto: Printscreen/Instagram

"Verovatno ni nema pojma šta nosi", "Užasno", "Izgleda kao lik koji zaustavlja vrata lifta tako što ispruži prst na nozi", "Albanski lobi stigao i do Drejka", "Samo je ljubomoran što nije na Deutsche programu za diplomce", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Drejkovi potezi izazvali su jake reakcije i otvorili pitanja o tome ko stoji iza promocije Albanije i tzv. Kosova od strane 39-godišnjeg repera.

Čini se da ovaj uticaj dolazi od jednog od Drejkovih producenata, Gentuara Memišija, Albanca sa Kosova i Metohije, koji već dugo sarađuje sa najpoznatijim imenima svetske muzičke scene.

Pored pesme "Polar Opposites", Genti je producirao i druge Drejkove hitove, kao što su saradnja sa 21 Savageom – "Privileged Rappers", kao i "Calling For You" i "What Would Pluto Do".

Memiši takođe ima uspehe i sa drugim međunarodnim izvođačima, poput saradnje sa američkim reperom Kanjeom Vestom na pesmi "Ok Ok" sa albuma "Donda", a sarađivao je i sa imenima kao što su: Lil Yachty, Doja Cat, Ty Dolla Sign, Wiz Khalifa, J. Cole, DaBaby, "City Girls" i drugi.

Bonus video: