Aleksandar Ki, kuvar i otac dvoje dece koje ima s unukom Mika Džegera, poslednji put je viđen u pabu u petak poslepodne.

Porodica legendarnog muzičara Mika Džegera u potrazi je za dugogodišnjim partnerom njegove praunuke Asisi Džekson, koji je prijavljen kao nestala osoba. Reč je o kuvaru Aleksandru Kiju, s kojim je Asisi u vezi više od deset godina i s kojim ima dvoje dece.

Nestao u petak

Aleksandar Ki je poslednji put viđen u petak, 23. januara, u poslepodnevnim satima, u lokalnom pabu u mestu Boskasl u Kornvolu. Nestanak 37-godišnjaka policiji Devona i Kornvola prijavljen je u subotu uveče, a policija je u međuvremenu objavila da je sve više zabrinuta za njegovo zdravlje i bezbednost.

Apel policije na društvenim je mrežama podelila i Džejd Džeger, Asisina majka i ćerka Mika Džegera iz braka s Bjankom Džeger. U objavi su objavljene i fotografije nestalog Aleksandra, koji je opisan kao osoba srednje građe, s upečatljivom platinastoplavom kosom.

Prema policijskim informacijama, Aleksandar je snimljen nadzornim kamerama kako sam ulazi u pab "Cobweb Inn" oko 14.20 sati. Građani koji imaju bilo kakvu informaciju o njegovom kretanju pozvani su da se odmah jave policiji na broj 999, uz navođenje evidencijskog broja 847 od 24. januara.

Drže život daleko od očiju javnosti

Asisi Džekson inače retko izlaže privatni život javnosti. Prvu trudnoću otkrila je 2013. godine, kada je izjavila da s partnerom već tri godine živi u Kornvolu. Prvo dete, devojčicu, dobili su 2014, a drugo dete, takođe ćerku, dobili su 2019. godine.

Mik Džeger ima osmoro dece iz različitih veza, petoro unučadi i troje praunučadi. Asisi je ranije govorila o dedinoj reakciji na vest da će postati pradeda, ističući kako ga i dalje oslovljava imenom, a ne porodičnim titulama. Policija nastavlja potragu, a porodica apeluje na javnost za bilo kakvu pomoć ili informaciju.

