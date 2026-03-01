Slušaj vest

Holivudska zvezda, Rozamund Pajk svetsku slavu je stekla još sa 23 godine, kada je odigrala Bondovu devojku u kultnom klasiku "Umri drugi dan". Nakon ove uloge, ponude su se samo ređale, te je igrala i u hitu "Gone Girl", "Pride & Prejudice", "Jack Reacher" i mnogi drugi.

1/5 Vidi galeriju Rozamund Pajk Foto: Jas Lehal Media Assignments, PA Images / Alamy / Profimedia, Marijo Cobretti / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Image Press Agency / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Nažalost, u jednom trenutku na njenu karijeru uticao je buran ljubavni život, te je svojevremeno više privlačila pažnju "promašajima" o kojima se pričalo mnogo nakon krahova odnosa.

Još se na fakultetu zaljubila u glumca Sajmona Vudsa, s kojim je bila dve godine, a onda joj je on otkrio da je homoseksualac.

Nakon njega je bila u vezi s britanskim rediteljem Džoijem Vrajtom i ponosno su isticali koliko su srećni. Zbližili su se na snimanju filma "Pride & Prejudice" iz 2005. godine.

Par je govorio o onom drugom isključivo u superlativu, a Vrajt je glumicu zaprosio na jezeru Komo.

Usledilo je planiranje venčanja, a onda i raskid, i to samo zato što je Rozamund poslala pozivnice bez njegovog znanja.

Bizaran razlog bio je dovoljan za reditelja da stavi tačku na odnos, a Pajk je kasnije govorila da ne zna zašto je njen bivši otkazao venčanje, a potom je demantovala navode o pozivnicama.

"Nikad to nije jasno objasnio, što je zbunjujuće", rekla je glumica.

"Poslate su pozivnice koje su imale fotografiju nas dvoje u Los Anđelesu u stilu 1950-ih, koju je fotografisao naš prijatelj za Božić, napravljenu poput staromodne razglednice s pomalo nestvarnim bojama. Oboje smo to dizajnirali, a dizajn je trebao da nasmeje ljude, što se i dogodilo. Međutim, venčanje je otkazano. Moja majka je morala svima da piše da se venčanje više neće održati", dodala je.

Nakon ovog ljubavnog brodoloma, Rozamund je digla ruke od veza, sve dok u njen život nije ušao 18 godina stariji preduzetnik Robi Anjak. On je bio bivši heroinski zavisnik, a u prošlosti je nekoliko puta bio u centru skandala.

Rozamund sa supeugom Robijem Anjakom Foto: TOT / Goff Photos / Profimedia

Upoznali su se na zabavi 2009, i to je jedan od retkih detalja koji je poznat o njihovoj dugogodišnjoj vezi. "Imam jako pametnog partnera koji je mudrog uma i jako, jako načitan i artikulisan i brutalno iskren o mojim ulogama", rekla je svojevremeno glumica.

O njemu se ranije pisalo zbog neplaćenih poreza u iznosu od 250.000 dolara i uzimanju novca od kompanije u kojoj je bio direktor, za privatne svrhe. Priznao je krivicu i dobio je otkaz.

Inače, on je pre Rozamund bio od 1983. do 1989. u braku s glumicom Emom Hauards i ima još četvoro dece, a sa zvezdom filma o Džejmsu Bondu, dobio je dvoje dece.

VIDEO: Holivudska glumica obišla Zlatibor: