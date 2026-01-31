Slušaj vest

Brojne slavne ličnosti tokom godina su tvrdile da su živele u kućama za koje veruju da su uklete, susrećući se sa duhovima i neobjašnjivim pojavama koje su ih navele na selidbu ili neobične načine prilagođavanja.

Slavni i priče o ukletim domovima

Verovali ili ne, mnoge poznate osobe javno su govorile o iskustvima sa natprirodnim u sopstvenim domovima. Od neobičnih zvukova i pomeranja predmeta do osećaja prisustva i navodnih ukazanja, pojedini su zbog toga napustili svoje kuće, dok su drugi pokušali da sa "stanarima iz senke" uspostave miran suživot.

Nikolas Kejdž i kuća mračne prošlosti

Nikolas Kejdž je jedno vreme živeo u ozloglašenoj kući u Nju Orleansu, nekadašnjem domu Delfin LaLori, žene poznate po zlostavljanju robova. Iako je nekretninu kupio sa idejom da u njoj piše horor roman, glumac je kasnije izjavio da nikada nije doživeo nijedno paranormalno iskustvo.

Kajli Džener i vila u Hiden Hilsu

Kajli Džener je nedavno otkrila da veruje kako je njena vila vredna 12 miliona dolara u Hiden Hilsu ukleta. Kako je navela, često čuje udarce, primećuje da predmeti sami padaju, dok njena sestra Kendal Džener oseća snažnu nelagodnost prilikom ulaska u spavaću sobu. Zbog svega toga, planira da se uskoro preseli u novi dom.

Kortni Koks i upozorenje koje je shvatila ozbiljno

Kortni Koks odlučila je da proda svoju kuću nakon što ju je pevačica Kerol King upozorila na neobične pojave. Dodatni šok doživela je kada joj je dostavljač rekao da "neko stoji iza nje". Nakon toga više nije mogla da spava sama u kući i odlučila je da se iseli.

Oktavija Spenser i duh zaštitnik

Za razliku od drugih, Oktavija Spenser veruje da u njenoj kući u Kaliforniji boravi duh nekadašnjeg kauboja koji je štiti od negativnih ljudi. Ipak, glumica tvrdi da se on "ljuti" kada je duže odsutna - tada se svetla sama gase, a vrata zatvaraju.

Džoan Rivers i nevidljiva saputnica

Džoan Rivers je svojevremeno tvrdila da je njenu luksuznu rezidenciju u Njujorku opsedao duh bivše vlasnice, gospođe Spenser. Iako je nikada nije videla, govorila je da oseća njeno prisustvo. Kako bi je umirila, ostavljala joj je cveće i čak postavila njen portret u stanu.

Kada se slavni susretnu sa neobjašnjivim

Ove priče pokazuju da ni slava ni bogatstvo ne štite od iskustava koja izmiču racionalnom objašnjenju. I dok su neki poznati zbog toga pobegli iz svojih domova, drugi su, čini se, naučili da sa duhovima žive sasvim "u miru".

Anketa Da li verujete u uklete kuće? Da 57.14% Ne 42.86% Da, desilo mi se 0%

Pogledajte video: Top 10 estetskih transformacija na estradi