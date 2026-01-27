Slušaj vest

Nikola Pelc javno je iskazala ljubav suprugu Bruklinu Bekamu svega nekoliko sati nakon što se njegova porodica u ponedeljak pojavila u Parizu bez njega. Na TikToku je objavila dirljivu video montažu punu nežnih trenutaka s Bruklinom i snimaka njihove svakodnevice s psom.

Anketa

Na čijoj ste strani u sukobu Bruklina Bekama i Nikole Pelc sa porodicom Bekam?

Romantična posveta suprugu

Uz pesmu "Yellow" grupe Coldplay, 31-godišnja Pelc i 26-godišnji Bekam na snimcima uživaju u romantičnim večerama, nazdravljaju vinom, razmenjuju poljupce i maze se sa svojim psom. Video se završava emotivnim zagrljajem, a Nikola je u opisu kratko poručila: "Volim te, Brukline Bekam".

Porodica Bekam bez Bruklina u Parizu

Objava je stigla nedugo nakon što se cela Bruklinova porodica - majka Viktorija, otac Dejvid, braća Romeo i Kruz i sestra Harper - u ponedeljak pojavila na reviji visoke mode za proleće/leto 2026. u sklopu Nedelje mode u Parizu. Romeu i Kruzu pridružile su se i njihove devojke, Kim Ternbul i Džeki Apostel.

Anketa

Da li je Bruklin Bekam pod uticajem svoje supruge?

U galeriji pogledajte kako su Bekamovi izgledali u Parizu prvom zajedničkom pojavljivanju nakon porodičnog skandala:

Dejvid i Viktorija Bekam u Ministarstvu kulture u Parizu Foto: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, BEST IMAGE / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kako piše Hello!, porodica Bekam došla je da podrži Viktoriju, kojoj je francuska vlada dodelila odlikovanje Viteza Reda umetnosti i književnosti (Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres). Reč je o priznanju koje se dodeljuje za doprinos kulturi i umetnosti. Romeo (23) i Kruz (20) su na Instagramu podelili porodičnu fotografiju, a Romeo je poručio: "Ponosan sam na tebe, mama", uz emotikone srca.

U galeriji pročitajte saopštenje Bruklina Bekama u kom je napao svoju porodicu:

Prvo oglašavanje Bruklina Bekama o raskolu u porodici Foto: Printscreen/ Instagram/ brooklynpeltzbeckham

Porodična drama

Iako se porodica Bekam nije direktno osvrnula na javne optužbe koje je Bruklin ranije ovog meseca izneo na račun svojih roditelja, ostavljaju utisak da se ne obaziru na dramu. Bruklin je, naime, optužio Viktoriju (51) i Dejvida (50) da pokušavaju da mu unište brak s Nikolom, te je tvrdio da je njegova majka na njegovom venčanju 2022. godine "neprimereno" plesala s njim.

Ne propustitePop kulturaOvo su slavne svekrve iz pakla: Šakiru fizički maltretirala, princezi maćeha muža zagročala život, a fatalnoj manekenki čak njih dve rasturile veze
Bredli Kuper na dodeli Oskara za ruku drži i majku i Irinu Šajk
Pop kulturaOvako je Nikola Pelc izgledala pre plastičnih operacija: Stare slike preplavile mreže, oglasila se doktorka pa objasnila
Bruklin Bekam i Nikola Pelc proslavili Božić bez njegove porodice
Pop kulturaNovi šok potez Bruklinove žene: Odbegli par nema ni trunku kajanja, slave nakon što su njegovim roditeljima zabili nož u leđa
Viktorija Bekam i Nikola Pelc na crvenom tepihu
Pop kulturaBruklin Bekam precrtao Viktoriju još pre 6 meseci: Prekrio tetovažu posvećenu majci, ovaj detalj niko nije primetio, evo šta je sada na tom mestu
Bruklin Bekam sa mamom Viktorijom Bekam

Video: Viktorija i Dejvid Bekam

viktorija i dejvid bekam Izvor: Instagram/gr8images