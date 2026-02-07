Slušaj vest

Megan Markl, supruga princa Harija, napustila je s njim kraljevski život 2020. godine i od tada je pokrenula razne poslove.

Iako je prošla godina bila posebno zauzeta za vojvotkinju od Saseksa, jer je pokrenula novi podkast, predstavila dve sezone Netfliks serijala "S ljubavlju, Megan" i rebrendirala svoju kompaniju As Ever, ona je i prethodnih godina imala mnogo posla.

Pre pokretanja podkasta Confessions of A Female Founder 2025. godine, vojvotkinja je vodila podkast pod nazivom Archetypes. Prošle godine, Megan je bila pogođena novim optužbama bivših zaposlenih u ovom podkastu, koji su izneli šokantne tvrdnje o radu sa suprugom princa Harija.

Megan Markl Foto: NORTH-SUNSET / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Printscreen Instagram, CraSH/imageSPACE / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ove tvrdnje su iznete časopisu Vanity Fair i bile su veoma štetne za imidž vojvotkinje, a neki bivši zaposleni su navodno tvrdili da im je potrebna "dugoročna terapija" nakon što su bili deo tima u njenom starom podkastu.

– Ona neprestano igra dame – neću čak ni reći šah – ali je jednostavno veoma svesna gde se ko nalazi na njenoj tabli. A kada niste unutra, bićete bačeni vukovima u svakom trenutku – tvrdi jedna osoba.

Izvori kažu i da su nekim članovima osoblja bile potrebne "duže pauze od posla" nakon što su radili za Megan.

Prema izvorima, Hari i Megan su se osećali "povređeno i uznemireno" nakon što su videli tvrdnje u članku.

(Kurir.rs/Glossy)

