Glumica Džejn Fonda bila je i ostala jedna od najvećih glumačkih zvezda Holivuda. Tokom karijere koja traje više od šest decenija igrala je u više od 60 naslova, a neki od najpoznatijih bili su "Barbarella", "Klute", "Oni pucaju u konje, zar ne?", "The China Syndrome" i mnogi drugi, a nominovana je i osvojila dva Oskara, dve nagrade BAFTA, sedam nagrada Zlatni globus i nagrada Emi za program u udarnom terminu. Takođe je fila nominovana za nagrade Gremi i Toni

Međutim, pažnju javnosti nije privlačila samo lepotom i talentom, već i ljubavnim odnosima kakvi se ne viđaju ni na filmskom platnu, a jedna od najburnijih i najfatalnijih priča započela je onog trenutka kada je pomislila da je konačno pronašla muškarca iz snova.

Na kratkoj, gotovo filmskoj ceremoniji u jednom hotelu u Las Vegasu, uz zvuke violina, u jednostavnoj, svetlucavoj haljini, izgovorila je "da" francuskom reditelju Rožeu Vadimu.

1/5 Vidi galeriju Džejn Fonda i Rože Vadim Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia, Universal Archive/Universal Images Group / Universal images group / Profimedia, - / Universal images group / Profimedia

Ipak, Džejn je već tada negde duboko u sebi slutila da će njihov brak biti sve samo ne bajka, iako im je odnos bio potkovan snažnim emocijama.

Iako je ludo bila zaljubljena u Vadima, na sam dan venčanja imala je sumnje.

"Iskreno, osećala sam se kao zombi i pitala sam se - ne znam zašto ovo radim", rekla je Džejn mnogo godina posle.

Kasnije se zaključala u toalet u kojem je bio telefon i pozvala bivšeg ljubavnika. "Udata sam", jecala je. "Šta da radim sada?". "Nemam ni najmanju ideju", odbrusio joj je i spustio slušalicu.

Iako je Džejn iskreno volela Vadima, život s njim ubrzo je postao haotičan. Bio je notorni ženskaroš i strastveni kockar bez prebijene pare, pa je ona godinama vraćala njegove dugove — i kockarske i poreske. U Francuskoj su kupili seosku kuću koju je ona sama finansirala i uređivala, dok je istovremeno ćutala o njegovim prevarama.

Posle tri godine veze, Vadim joj je otvoreno priznao da joj nikada nije bio veran, ali je umanjivao značaj tih afera i obećavao da je neće javno ponižavati. Zatim joj je izneo šokantan predlog — da i ona ima sopstvene avanture, kako bi zajedno mogli da razmenjuju iskustva. Džejn je bila zgrožena, posebno jer su pokušavali da dobiju dete, ali se osećala zarobljeno i bez pravog izbora.

Uz sve svoje mane, dao joj je preko potrebnu emocionalnu sigurnost. Dakle, opet, nije rekla ništa. "Nisam mogla da zamislim da ga ostavim“, priseća se ona. Nije imala prigovora kada je kući doveo devojku na poziv iz najelegantnije javne kuće u Parizu - umesto toga poželela joj dobrodošlicu u bračni krevet.

"Dobila sam znak od njega i bacila se u trojku sa veštinom i entuzijazmom glumice kakva jesam", kaže ona.

Džejn Fonda Foto: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

Džejn i Vadim živeli su u otvorenom, burnom braku koji je stalno bio tema tračeva u umetničkim i holivudskim krugovima. Njihov odnos bio je mešavina strasti, ljubomore i potrebe za slobodom, a granice su se često brisale. Tako ih je čak ćerka u jednom trenutku uhvatila tokom strastvenog intimnog odnosa.

Iako je spolja sve delovalo glamurozno i oslobođeno, Džejn je bliskim ljudima priznala da se često oseća emotivno iscrpljeno i nesigurno, pokušavajući da kroz takav način života zadrži Vadimovu pažnju i kontrolu nad brakom koji ju je istovremeno privlačio i povređivao.

U pozadini svega stajale su njene duboke rane iz detinjstva, posebno trauma vezana za majčinu smrt i hladan odnos sa ocem. Te nesigurnosti su je gurale ka intenzivnim, ali nestabilnim vezama u kojima je tražila potvrdu sopstvene vrednosti. Vadim ju je uveo u svet potpune seksualne i životne slobode, ali joj ta sloboda nije donela mir.

Džejn Fonda, Vadim i ćerka Foto: g49 / Zuma Press / Profimedia

Kako je sazrevala, Džejn je sve više počela da traži smisao van tog hedonističkog kruga. Okrenula se ozbiljnijim filmskim ulogama i društvenom angažmanu, želeći da je ljudi doživljavaju drugačije, ne samo kao simbol seksepila. Taj lični rast polako ju je udaljavao od Vadima i njihovog dotadašnjeg načina života.

Na kraju je shvatila da više ne želi da igra ulogu pasivne muze u tuđoj priči, već glavnu ulogu u sopstvenoj. Ta promena svesti bila je prelomna tačka koja ju je odvela ka odluci da napusti brak i započne novo poglavlje života.

Interesantno je da Fonda danas više naginje odnosima sa mlađim muškarcima, i to čak po dve decenije. Dugo je bila u vezi sa producentom Ričardom Perijem, a tačku na vezu su stavili 2017. godine, ali od tada ne izlazi ni sa kim ozbiljno i sama kaže da trenutno nema želju za ljubavnim odnosima ili brakom.

Džejn Fonda Foto: Fonet

U intervjuima je više puta naglasila da je “zatvorila kapiju” za romantične veze i da je zadovoljna svojim životom bez partnera u ovom periodu.

