Porodična drama Bekamovih, nekada nezvanične britanske kraljevske porodice, nedeljama puni štampu. Dok svet uživa u internet memovima o tome kako je Viktorija Bekam navodno „ukrala“ prvi ples svog sina Bruklina na njihovom venčanju, jedna žena iz Velike Britanije pokazuje da takvi sukobi nisu rezervisani samo za poznate ličnosti.

Džejd Kejti se oglasila na društvenim mrežama kako bi otkrila zašto potpuno razume frustracije Bruklin Bekam, deleći svoje traumatično iskustvo sa svojom svekrvom koja je odlučila da obuče... venčanicu na dan venčanja. Njena priča je postala viralna i pokrenula lavinu priznanja o „svekrvama iz pakla“.

Pogledajte u galeriji viralne šale na račun plesa Viktorije Bekam:

Viktorija Bekam virlani mimovi na mrežama o njenom ples na venčanju

Bruklin Bekam i prva kontroverza oko plesa

Sve je počelo sa venčanicom. Još od raskošnog venčanja Bruklina Bekama i Nikol Pelc u aprilu 2022. godine, kruže glasine o zategnutim porodičnim odnosima. Mediji su spekulisali da je Nikol odbila da obuče prepoznatljivu haljinu svoje svekrve Viktorije, što je protumačeno kao prva javna uvreda, podseća 24 sata.hr.

Nikol je tvrdila da atelje Viktorije Bekam jednostavno nije mogao da napravi venčanicu na vreme. Međutim, u januaru ove godine, Bruklin je prekinuo ćutanje i podelio svoju verziju događaja na Instagramu. Tvrdio je da je njegova majka namerno otkazala venčanicu u poslednjem trenutku i pokušala da sabotira venčanje.

Pogledajte u galeriji papraco fotke sa venčanja:

Paparaco fotografije sa venčanja Bruklina Bekama i Nikole Pelc

Kao kap koja je prelila čašu, naveo je situaciju sa prvim plesom - tvrdi da je Viktorija „otela“ trenutak i „igrala veoma neprimereno“ sa njegovim sinom pred 500 gostiju, što ga je ponizilo. Njegove optužbe da su njegovi roditelji stavili brend iznad porodice odjeknule su širom sveta, ali su mnogima bile i bolno poznate.

Kada svekrva ukrade šou - priča Džejd Kejti

Džejd Kejti je imala slično iskustvo. Njena svekrva se pojavila na venčanju u dugoj, beloj haljini koja je jasno ličila na venčanicu. U videu na društvenim mrežama, Džejd je objasnila da je to bio vrhunac niza neprihvatljivih ponašanja i da je nakon toga odlučila da prekine sve odnose sa majkom svog muža. Njena priča je postala simbol borbe za poštovanje i postavljanje granica unutar porodice.

Viktorija i Dejvid Bekam na venčanju Bruklina Bekama i Nikole Pelc Foto: Profimedia

„Potpuno razumem Bruklinove frustracije“, rekla je Džejd, a njena objava je inspirisala hiljade žena da podele slična iskustva.

U zapadnoj kulturi, dolazak gosta na venčanje u beloj haljini smatra se jednim od najvećih kršenja bontona. To je nepisano pravilo koje simbolizuje poštovanje prema mladenci, kojoj je dan u potpunosti posvećen. Potez svekrve koja bira belu haljinu često se tumači kao pasivno-agresivni čin, pokušaj da se skrene pažnja sa mlade i smanji njen značaj.

Još priznanja

Da takvi slučajevi nisu retki, potvrđuju brojna priznanja sa foruma i društvenih mreža. Jedna žena je opisala kako je njena svekrva došla na venčanje u beloj haljini i crnim mrežastim čarapama.

Druga, Džoana iz Škotske, rekla je za „The Scottish Sun“ da je njena svekrva, koja je kontrolisala svaki njen pokret – od načina na koji je usisavala do načina na koji je savijala donji veš – na kraju dovela do toga da se razvede od svog prvog muža. Njen bivši muž, kao ni Bruklin u ranim fazama sukoba, nikada nije imao snage da se suprotstavi svojoj majci.

Video: Paparaco Nikola Pelc i Bruklin Bekam