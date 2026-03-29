Glumica Dženifer Aniston otkrila je da joj taj glumac na poseban način stavi do znanja da je voljena. I to na dan kada joj nije nimalo lako.

"Nije tačno da nisam želela decu i da sam se zbog toga razvodila"

Dženifer Aniston (56) nema decu, u intervjuu za Allure iz 2022. godine otvoreno je govorila o pokušajima začeća. "Pokušavala sam da zatrudnim. Bio je to izazovan put za mene, put do toga da dobijem dete", rekla je.

Otkrila je da je bila podvrgnuta vantelesnoj oplodnji, da je pila „kineske čajeve“ i „dala sav novac" kako bi joj se ostvarila velika želja. Ali, nije uspela.

"Dala bih sve da mi je neko rekao - zamrzni jajne ćelije. Učini sebi uslugu". Jednostavno ne razmišljaš o tome. Dakle, evo me danas. Brod je otplovio“, dodala je.

Negirala je natpise da su se njeni brakovi sa Bredom Pitom i Džastinom Teruom raspali jer nije želela decu.

"Ne daj Bože da žena bude uspešna, a nema dete. A razlog zašto me muž ostavio, zašto smo prekinuli i okončali naš brak, bio je taj što nisam želela da imam dete?! To su bile apsolutne laži. Nemam bilo šta da krijem", istakla je.

Kako je napomenula, nakon perioda neizvesnosti osetila je olakšanje. Iako je žarko želela da dobije decu, sada se više ne pita "da li je to moguće". Ta dilema ju je pratila decenijama.

Kritikovala je narativ da je žena „oštećena“ ili „nesrećna" ukoliko nema decu. U eseju koji je napisala za The Huffington Post 2016. godine, istakla je: "Potpune smo sa partnerom ili bez njega, sa detetom ili bez deteta. Same odlučujemo šta je lepo kada je u pitanju naše telo".

Pokrenula je kontroverzu kada je prošle godine izjavila da usvajanje nikada nije bila opcija za nju, jer je htela da dobije dete koje nosi njen sopstveni DNK. Priznala je da to zvuči sebično, ali da je to bio jedini način na koji je htela da postane majka.

Poseban poklon za Dženifer Aniston

Dženifer Aniston za svaki Dan majki na kućnu adresu stiže cveće. Šalje ga njen prijatelj, dobro poznat srpskoj publici, Adam Sandler, otkrila je glumica u intervjuu za Wall Street Journal.

Tom gestu se pridružuje i supruga čuvenog glumca Džeki i slanje cveća traje otkako su saznali da Dženifer ima probleme sa plodnošću.

Aniston i Sandler glumili su više puta zajedno. U takve poduhvate spadaju naslovi Murder Mystery i Just Go With.

