Od optužbi za afere i procurelih sramotnih imejlova do kontroverzi o njihovim roditeljskim stilovima, život Dejvida i Viktorije Bekam godinama je pod žižom javnosti. Međutim, najnovija drama je nadmašila mnoge prethodne, jer je u njenom središtu porodica. Tačnije, njihov najstariji sin Bruklin Bekam.

„Moja majka mi je ukrala prvi ples“

Pogledajte u galeriji saopštenje Bruklina Bekama:

Prvo oglašavanje Bruklina Bekama o raskolu u porodici

Bruklin je izazvao buru reakcija kada je javno optužio svoju majku Viktoriju d a mu je „ukrala“ prvi ples na venčanju sa Nikolom Pelc, ali i da je, kako tvrdi, sabotirala venčanicu svoje žene u poslednjem trenutku.

„Moja majka mi je ukrala prvi ples sa mojom ženom, koji je bio planiran nedeljama unapred uz romantičnu ljubavnu pesmu“, napisao je Bruklin.

U sledećem postu je opisao, svojim rečima, izuzetno neprijatnu situaciju pred više od 500 gostiju.

„Pred svih 500 svatova, Mark Entoni me je pozvao na scenu, gde je trebalo da odigram romantični ples sa svojom ženom, ali umesto toga moja mama je stajala tamo i čekala da pleše sa mnom.“

Viktorija i Dejvid Bekam na venčanju Bruklina Bekama i Nikole Pelc Foto: Profimedia

Najkontroverzniji deo njegovog priznanja bio je o samom plesu.

„Plesala je veoma neprikladno sa mnom pred svima. Nikada se u životu nisam osećao neprijatnije ili poniženije.“

Kontroverzna venčanica i oprečne verzije priče

Bruklin je takođe izjavio da je Viktorija u poslednjem trenutku odustala od dizajniranja venčanice Nikole Pelc, iako tvrdi da je ranije pokazala veliko interesovanje.

Da li je Viktorija „svekrva iz pakla“?

Zbog svega navedenog, javnost se sve više pita da li je Viktorija Bekam zaista „svekrva iz pakla“. Međutim, ona nije jedini član porodice čije je ponašanje izazvalo kontroverze.

Mediji su godinama pisali i o Dejvidovoj vezi sa najmlađom ćerkom Harper, posebno nakon objave na Instagramu iz 2017. godine.

Poljubac koji je podelio javnost

Dejvid je potom objavio fotografiju na kojoj ljubi Harper u usta, kada je imala samo pet godina, što je izazvalo lavinu kritika.

U intervjuu na Fejsbuku uživo, Bekam se branio rekavši:

Pogledajte u galeriji fotografije poljupca Dejvida i Harper Bekam:

Dejvid Bekam sa ćerkom Harper – kontroverzni poljubac u usta

„Želimo da pokažemo našoj deci ljubav. Kritikovali su me što ljubim svoju ćerku u usta. Ljubim svu svoju decu. Bruklin možda ne – on ima 18 godina, bilo bi mu čudno. Ali ja sam veoma nežan prema svojoj deci. Tako smo Viktorija i ja odrasli. Želimo da pokažemo ljubav, da ih zaštitimo i podržimo.“

Međutim, komentari na društvenim mrežama bili su podeljeni.

„Ona je sada velika devojka, vreme je da prestanemo da je ljubimo u usta“, napisao je jedan kritičar.

„Otac i ćerka razumeju da je ljubav u redu, ali za mene ovo nije dobar primer. Postoji mnogo načina da se pokaže ljubav, a ljubljenje deteta u usta mi je pomalo strašno – žao mi je, to je samo moje mišljenje“, dodao je drugi.

S druge strane, mnogi su stali u Davidovu odbranu.

Pogledajte u galeriji i fotografije Harper Bekam u garderobi neprimerenoj za svoj uzrast:

Harper Bekam u garderobi neprimerenoj za svoj uzrast

„Prelepo! Ali sačekajte gomilu čudnih komentara poput 'ne ljubite dete u usta'. Prestanite, ovo je sasvim normalno“, glasio je jedan od pozitivnijih komentara.

