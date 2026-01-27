Nije bilo srećnijeg para od njih

Bela Hadid se ponovo pojavljuje na modnim pistama, ali sada kao slobodna žena.

Manekenka (29) i dečko s kojim je bila u vezi dve godine, poznati konjički sportista Adan Banuelos, raskinuli su, potvrdio je izvor za People.

Entertainment Tonight je prvi preneo vest 26. januara.

Bela Hadid pozira za promociju parfema Foto: Francois Glories / Sipa Press / Profimedia

Izvor je rekao za ovaj medij da Bela „daje sve od sebe da ostane pozitivna i da nalazi zanimacije kako bi lakše prebrodila raskid“. Insajder je dodao: „Zauzeta je i provodi vreme sa bliskim prijateljima. I dalje obrađuje raskid jer je veza bila veoma ozbiljna.“

Hadidova i Banuelos, koji su započeli vezu u oktobru 2023. godine, su još u decembru prošle godine zajedno prisustvovali događaju u Dalasu povodom njenog brenda ,,Orebella". Bivši par je izgledao zaljubljeno tokom ,,pop-up" događaja sudeći prema fotografijama koje je podelio British Vogue.

Godišnjica i rođendan

Banuelos je prošlog oktobra dao i redak komentar o njihovoj prilično privatnoj vezi putem niza fotografija punih nežnosti, objavljenih 9. oktobra na Instagramu povodom njihove godišnjice i njenog rođendana.

Objava je se sastojala od nežnih fotografija na kojima se njih dvoje ljube, drže za ruke i grle na mnogim slikama.

"Oktobar je postao poseban mesec. Mesec u kojem mi te je Bog poslao. I pored svog haosa i ružnoće, dao nam je nešto čisto i lepo. Volim te, dušo. Nastaviću da te podsećam svakog dana koliko značiš“, napisao je u opisu objave.

Prvi susret

Hadidova je u intervjuu za British Vogue iz maja 2025. godine podelila nežnu priču o tome kako je upoznala Banuelosa nakon preseljenja u Teksas, gde su njena majka Jolanda Hadid i očuh gradili kuću. Ona je rekla da se borila sa hroničnom bolešću i „problemima sa samoprihvatanjem“, što ju je i podstaklo na preseljenje.

"Bila sam sa očuhom“, prisetila se. „Premeštali smo stoku, išli na jahanje stazama i počinjala sam da se osećam malo bolje, ali sam i dalje radila na sebi i svojim problemima. A onda sam, već sledećeg dana, upoznala svog dečka.“

Glumica je takođe otkrila da Banuelos uopšte nije imao predstavu o njenoj slavi kada su se prvi put upoznali. Prisetila se kako joj je rekao: „Nikada nisam znao ko si dok ti prvi put nisam video lice.“ Njena reakcija? „Za mene je to bilo pravo osveženje“, rekla je Hadidova.

Serija

Hadidova ovih dana promoviše svoju najnoviju glumačku ulogu u seriji Rajana Marfija ,,The Beauty", u kojoj takođe glume Ešton Kučer, Entoni Ramos i Džeremi Poup.

Otkrila je za ,,People" „reči mudrosti“ koje su s njom podelile kolege. Oni su uspeli da joj „objasne da čak i to što si lud i čudan može biti pozitivno“, rekla je Hadidova o savetima koje je dobila. „I ponekad su stvari neprijatne, ali na kraju krajeva— nisu neprijatne.“

„Svi možemo da budemo različite verzije sebe i to je ono što mi je bilo najvažnije na ovom snimanju“, dodala je.

(Kurir.rs/Najžena)

