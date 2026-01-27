porodična drama od koje će profitirati

porodična drama od koje će profitirati

Bruklinu Bekamu i njegovoj supruzi Nikoli Pelc ponuđen je sedmocifreni iznos za knjigu u kojoj bi otkrili sve o svom sukobu s njegovim roditeljima nakon venčanja. Prema pisanju The Sun-a, Penguin Random House, izdavačka kuća koja stoji iza memoara princa Harija "Rezerva", pregovara s parom i želi da postigne dogovor.

Anketa Da li je Viktorija Bekam svekrva iz pakla? Da, preteruje sa svojim ponašanjem 66.67% Ne, nije uradila ništa loše 33.33%

Izdavači se otimaju za prava

Neimenovani izvor tvrdi da su izdavači veoma zainteresovani. "Svi se otimaju da se dočepaju ovoga. Te kompanije nimalo ne mare za Viktoriju i Dejvida Bekama i rado će platiti Bruklinu da otvori dušu, pogotovo s obzirom na njegovu spremnost da trajno prekine sve veze s roditeljima", rekao je izvor.

"Očito ga mnogo toga muči i sada je vreme da to stavi na papir. Odluka je u potpunosti na njemu i Nikoli, a njihove književne mogućnosti su neograničene, naročito ako Bruklin zaista oseća da u sebi ima knjigu od 300 stranica."

Bruklin Bekam i Nikola Pelc sa Bekamovima pre eskalacije sukoba

Po uzoru na Harija i Megan

Izvori takođe navode da bi Bruklin (26) i Nikola (31) mogli da krenu stopama princa Harija i Megan Markl i daju intervju u stilu onoga koji su oni dali Opri Vinfri. Ove tvrdnje dolaze nakon napisa da vojvoda od Saseksa (41) navodno mentoriše ambicioznog kuvara o tome kako da se nosi s posledicama javnog prekida veza s porodicom.

Princ Hari i Megan Markl nisu na dobrom glasu u Holivudu Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ples koji je izazvao sukob

Čitava situacija eskalirala je prošle nedelje, kada je Bruklin u oštroj izjavi objavio kako ga je ponizio ples njegove majke na venčanju 2022. godine. Batler koji je radio na venčanju ispričao je da su pre Viktorijinog plesa sa sinom mladenci otplesali svoj prvi ples, a Nikola je plesala sa svojim ocem milijarderom.

Anketa Na čijoj ste strani u sukobu Bruklina Bekama i Nikole Pelc sa porodicom Bekam? Dejvid i Viktorija Bekam 60.94% Bruklin i Nikola Pelc Bekam 39.06%

Prema njegovim rečima, mlada i mladoženja imali su romantičan prvi ples uz verziju klasika Elvisa Prislija "Can’t Help Falling in Love", što su svi gosti pozdravili aplauzom. Nikola je zatim plesala sa svojim ocem Nelsonom, nakon čega je Viktorija (51) pozvana da pleše s Bruklinom.

