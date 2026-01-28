Slušaj vest

Trenutno se u Parizu održava Nedelja mode, na kojoj smo mogli da vidimo brojne poznate ličnosti.

Ako možemo da kažemo da su Demi Mur i Karla Brunibile najzapaženije na Schiaparelli reviji za proleće/leto 2026. godine, onda je mlada manekenka i glumica Deva Kasel bila u centru pažnje na prvoj haute kolekciji Džonatana Andersona za kuću Christian Dior.

Deva Kasel Foto: Regina Voronina / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Modni svet je bez daha gledao pistu i novi kod francuskog luksuza, a u prvom redu je pažnju plenila upravo njihova mlada ambasadorka.

Ćerka Monike Beluči i Vensana Kaselapo strani je ostavila klasične balske siluete i stroge korsete po kojima je Dior bio prepoznatljiv proteklih sezona.

Umesto toga se opredelila za "intelektualni šik" koji briše granicu između visoke mode i svakodnevne praktične "nosivosti".

Autfit je odisao nonšalantnom elegancijom i privukao je pažnju mnogih.

Klasična svetloplava košulja strogo kroja i sa blago podvrnutim rukavima i predimenzionirane pantalone u bež boji, krojene sa asimetričnim preklopom predstavljale su same po sebi upečatljivu kombinaciju.

Međutim, ono što je najupečatljivije u modnom izdanju Deve Kasel bio je upečatljiv prsluk sa geometrijskim printom u tirkiznoj, narandžastoj i smeđoj boji.

Ovaj komad je bio bogat teksturom i bojom i direktna je referenca na Andersonovu sklonost ka "craftcore" estetici.

Deva je prsluk uvukla u pantalone otkrivajući crni kožni kaiš sa zlatnom kopčom ovalnog oblika, detalj koji je suptilno povezao gornji i donji deo kombinacije.

Deva Kasel je kosu stilizovala u opuštenu puštenu frizuru sa razdeljkom na sredini, a mejkap je ostao minimalan sa naglaskom na svež ten i blago istaknute usne.

