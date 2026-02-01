Slušaj vest

Supruga milijardera Džefa Bezosa, Loren Sančez Bezos, često privlači pažnju javnosti zbog brojnih estetskih promena, a mnogi je prozivaju i „plastičnom ljubavnicom“. Ipak, ona nije jedina koja je prošla kroz drastičnu transformaciju – sam Bezos izgleda gotovo neprepoznatljivo u odnosu na fotografije s kraja devedesetih i početka 2000-ih.

Nekada mršav, proćelav i povučen, osnivač Amazona danas je snažan, mišićav i samouveren milijarder. Promena izgleda, prema medijima, deo je njegove predanosti fizičkom treningu – motivisan ljubavnom pričom sa Loren Sančez, s kojom je u vezi od 2018, dok je još bio u braku sa Mekenzi Skot.

Pogledajte u galeriji transformaciju:

1/9 Vidi galeriju Džef Bezos pre i posle transformacije sa Loren Sančez Foto: WorldFoto / Alamy / Alamy / Profimedia, Tom Bible / Alamy / Profimedia, STAN HONDA / AFP / Profimedia

Lični trener Ves Okerson, poznat po radu sa slavnim ličnostima poput Toma Kruza, Džerarda Batlera i Isle Fišer, osmislio je program sa fokusom na male težine, veliki otpor, trčanje uz i nizbrdo, veslanje i kajak. Ovaj režim gradi snagu, izdržljivost i čini da Bezos danas izgleda potpuno transformisano u odnosu na mlade godine.

