Glumica Kristen Stjuart otvoreno je progovorila o razlozima zbog kojih se povlači sa glumačke scene, ističući nepravdu i nedostatak poštovanja prema ženama u filmskoj industriji. Ova odluka dolazi uoči njenog režiserskog debija sa filmom The Chronology of Water.

U intervjuu za The Sunday Times 35-godišnja glumica priznaje da se oseća više poštovano iza kamere nego pred njom:

„Glumice se tretiraju kao sranje, moram vam reći,“ iskrena je Kristen. „Ljudi misle da svako može biti glumica, ali kada sam prvi put sedela da razgovaram o svom filmu kao režiser, pomislila sam: 'Vau, ovo je drugačije – razgovaraju sa mnom kao da imam mozak.'“

Kristen Stjuart Foto: Casey Flanigan/IS/MPI / Capital pictures / Profimedia

Nepravda prema ženama u industriji

Stjuart je objasnila da je poštovanje koje se često pruža režiserima – naročito muškim – deo šireg problema u Holivudu:

„Postoji ideja da režiseri imaju natprirodne sposobnosti, što nije tačno. To je ideja koju perpetuiraju muškarci. Za glumice je još gore – tretiraju ih kao lutke, a one to nisu.“

Kristen Stjuart u filmu Sumrak Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Kristen je takođe kritikovala koncept takozvanog Method acting-a, tvrdeći da je često korišćen da se muški glumci uzdignu, dok se rad žena umanjuje:

„Ne postoje metode glumice u pravom smislu jer je Method acting akrobatska performansa da bi gluma izgledala kao podvig koji zapravo nije. Gluma je jednostavno igranje – ne morate raditi 50 sklekova pre scene.“

Prisjećajući se nedavnog razgovora s muškim predstavnikom industrije, Kristin je primetila kako diskusija o rodnim nejednakostima brzo postaje defanzivna:

Kristen Stjuart Foto: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

„Rekao je da nikada nije upoznao glumicu koja nije luda. Pre par godina, komentar poput toga bi me zacrveneo… Umesto toga, samo sam nastavila i dovela misao do kraja. Starenje je sjajno jer omogućava mir i smirenost.“

