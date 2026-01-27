Kristen Stjuart otkrila da se povlači iz glume: Zvezda kultnog serijala okrenula drugi list
Glumica Kristen Stjuart otvoreno je progovorila o razlozima zbog kojih se povlači sa glumačke scene, ističući nepravdu i nedostatak poštovanja prema ženama u filmskoj industriji. Ova odluka dolazi uoči njenog režiserskog debija sa filmom The Chronology of Water.
U intervjuu za The Sunday Times 35-godišnja glumica priznaje da se oseća više poštovano iza kamere nego pred njom:
„Glumice se tretiraju kao sranje, moram vam reći,“ iskrena je Kristen. „Ljudi misle da svako može biti glumica, ali kada sam prvi put sedela da razgovaram o svom filmu kao režiser, pomislila sam: 'Vau, ovo je drugačije – razgovaraju sa mnom kao da imam mozak.'“
Nepravda prema ženama u industriji
Stjuart je objasnila da je poštovanje koje se često pruža režiserima – naročito muškim – deo šireg problema u Holivudu:
„Postoji ideja da režiseri imaju natprirodne sposobnosti, što nije tačno. To je ideja koju perpetuiraju muškarci. Za glumice je još gore – tretiraju ih kao lutke, a one to nisu.“
Kristen je takođe kritikovala koncept takozvanog Method acting-a, tvrdeći da je često korišćen da se muški glumci uzdignu, dok se rad žena umanjuje:
„Ne postoje metode glumice u pravom smislu jer je Method acting akrobatska performansa da bi gluma izgledala kao podvig koji zapravo nije. Gluma je jednostavno igranje – ne morate raditi 50 sklekova pre scene.“
Prisjećajući se nedavnog razgovora s muškim predstavnikom industrije, Kristin je primetila kako diskusija o rodnim nejednakostima brzo postaje defanzivna:
„Rekao je da nikada nije upoznao glumicu koja nije luda. Pre par godina, komentar poput toga bi me zacrveneo… Umesto toga, samo sam nastavila i dovela misao do kraja. Starenje je sjajno jer omogućava mir i smirenost.“
