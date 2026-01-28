Slušaj vest

Glumica Bojana Ordinačev(45) oduševila je javnost objavom na društvenim mrežama. Naime, atraktivna glumica podelila je fotografiju u bikiniju, pokazavši zavidnu figuru, a komplimenti na njen račun samo su se nizali.

Iako je u petoj deceniji, Bojana izgleda besprekorno, a mnogi su komentarisali da doslovno pršti kako izgleda i koliko je zategnuta.

Posebnu pažnju privukao je detalj koji se nije mogao ne primetiti, a to je tetovaža na unutrašnjosti butine, na intimnom delu tela, koju glumica retko pokazuje u javnosti.

Bojana Ordinačev Foto: Printscreen/Instagram/bojanaordinacev

Inače, Bojana Ordinačev, glumom se bavi duže od dve decenije, u šta je teško poverovati na prvi pogled imajući u vidu njen mladoliki izgled. Bojana je dobila dete u 41. godini, a oca deteta nikada nije predstavila javnosti.

Njen porođaj bio je predviđen za 38 nedelju carskim rezom, međutim beba je požurila i došla na svet u 36 nedelji (i 5 dana) potpuno prirodnim putem.

- Nisam bila psihički pripremljena da će se to desiti na taj način, ali podrškom sjajne doktorke Mihajlović i toplinom svih prisutnih porodila sam se za dvadeset minuta (ekipo, „sorry“ još jednom što sam jako vikala). Hvala vam što ste učinili da svoj porođaj pamtim kao ubedljivo najlepše iskustvo i kada bi se ponovilo, volela bih da bude isto tako kao prvi put. Žene, sigurna sam da znate o čemu pričam i koliko je važno osećati se sigurno u tim trenucima.

Inače, Bojana Ordinačev muža i oca svog deteta nikada nije predstavila javnosti, a jednom prilikom otkrila je razlog.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Čuvena holivudska glumica obišla Zlatibor: