Porodica Bekam je bila jedna od vodećih tema u svetu prošle nedelje, a dok tabloidi i dalje pokušavaju da dođu do više detalja, nekadašnji fudbaler Dejvid Bekam (50), njegova supruga i poznata dizajnerka Viktorija Bekam (51) i troje njihove mlađe dece nastavljaju kao da se ništa nije dogodilo.

Poznati par je na Nedelji mode u Parizu prisustvovao jednoj reviji i dodeli važnog priznanja Viktoriji, gde su viđeni u pratnji sinova Romea (23) i Kruza (20), njihovih devojaka i ćerke Harper (14), a mnogi njihovo zajedničko pojavljivanje tumače kao poruku da su oni složni i nepoljuljani.

Bekamovi modno usklađeni u Parizu

Viktorija Bekam je na reviju stigla u dugačkoj crnoj haljini sa šlicem, zatvorenom modelu s veoma dugačkim puf-rukavima, noseći crnu tašnu i sandale i delovala, kao i inače, kao čelična ledi. Iako joj se oteo jedan poluosmeh, kao da je htela da poruči da se dobro driži svima koji su strahovali da joj je Bruklin slomio srce.

Dejvid je za ovu priliku odabrao tamnosivo odelo, dok Romeo solidarisalo s mamom i poneo crno odelo, kao i Harper, u crnoj haljini, ogrtaču i papučama.

U crnom je bila i Kim Turnbul, Romeova emotivna partnerka, dok ovu boju nisu odabrali Kruz, u teget sakou, i njegova devojka Džeki Apostel, koja je odstakakala u nude haljini.

Ne da skandalu da joj pokvari slavlje

Bekamovi nisu u Francuskoj samo zbog Nedelje mode, već je ovo važan trenutak u karijeri i životu Viktorije Bekam. Nekadašnja članica grupe Spice Girls i poznata kreatorka je od francuskog Ministarstva kulture dobila titulu viteškinje Reda umetnosti i književnosti. Ona se u svom govoru zahvalila porodici i sakrila koliko joj je teško što jedan član nedostaje, naglasivši, umesto toga, zahvalnost i sreću zbog onih koji su tu da uveličaju njeno slavlje.

Tako je Viktoriji Bekam ukazana čast koju imaju mnogi umetnici i istaknute figure iz sveta kulture, a neki od dobitnika su Deni Vilnev, Zoe Saldana i Džud Lo.

– Put do ovde je bio dug i veoma sam zahvalna tebi, Dejvide, mom mužu i prvom investitoru, jer si video moju strast prema ovom poslu i odlučnost da izgradim nešto čime mogu da se ponosim – rekla je VIktorija u svom govoru. – Hvala mojim roditeljima i deci što su uvek verovali u moju viziju. Svaka osoba u ovoj prostoriji je bila deo mog putovanja i zahvalna sam svima.

