Trudna glumica Bojana Novaković: Lepe vesti mesecima je skrivala od javnosti
Glumica Bojana Novaković je u šestom mesecu trudnoće, a lepe vesti podelila je na društvenim mrežama.
Objavila je niz fotografija na kojima se vidi njen trudnički stomačić pa pokazala kako je provela prethodnih šest meseci.
Sa osmehom na licu Bojana je pozirala u kupaćem kostimu na plaži, a čini se da nikad srećnije nije izgledala te je sigurno da će joj nova faza u životu doneti uzbudljive i lepe promene.
Podsetimo, Bojana Novaković glumila je u brojnim holivudskim filmovima i serijama, a gledali smo je u domaćim ostvarenjima "Šišanje" i "Optimisti", zatim filmovima "Sedam života", "Đavo", "Besramnici", "Ja, Tonja" i mnogim drugim.
Glumica je sa 7 godina otišla u Australiju, a na filmovima je radila sa brojnim holivudskim "facama", kao što su Mel Gibson i Kijanu Rivs.
Ona je studirala na koledžu u Sidneju, a već sa 15 godina je dobila prvu ulogu na filmu.