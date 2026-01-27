Slušaj vest

Glumica Bojana Novaković je u šestom mesecu trudnoće, a lepe vesti podelila je na društvenim mrežama.

Objavila je niz fotografija na kojima se vidi njen trudnički stomačić pa pokazala kako je provela prethodnih šest meseci.

Foto: Printscreen/Instagram

Sa osmehom na licu Bojana je pozirala u kupaćem kostimu na plaži, a čini se da nikad srećnije nije izgledala te je sigurno da će joj nova faza u životu doneti uzbudljive i lepe promene.

Podsetimo, Bojana Novaković glumila je u brojnim holivudskim filmovima i serijama, a gledali smo je u domaćim ostvarenjima "Šišanje" i "Optimisti", zatim filmovima "Sedam života", "Đavo", "Besramnici", "Ja, Tonja" i mnogim drugim.

Glumica je sa 7 godina otišla u Australiju, a na filmovima je radila sa brojnim holivudskim "facama", kao što su Mel Gibson i Kijanu Rivs.

Ona je studirala na koledžu u Sidneju, a već sa 15 godina je dobila prvu ulogu na filmu.