Slušaj vest

Porodica legendarnog frontmena Rolingstonsa, Mika Džegera, našla se u teškoj situaciji nakon što je partner njegove unuke nestao pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima u Velikoj Britaniji.

Aleksander Ki (37), partner Asisi Džekson, Džegerove unuke, prijavljen je kao nestao krajem prošle nedelje u Boskaslu, primorskom mestu u Kornvolu, saopštila je policija Devona i Kornvola.

Mik Džeger na dodeli Oskara Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Poslednji put viđen u blizini luke

Iako se u početku verovalo da je Ki poslednji put viđen u petak, 23. januara, oko 14:20 po lokalnom vremenu u jednom pabu, novi snimci sa nadzornih kamera doneli su dodatne informacije o njegovom kretanju.

Prema policijskim navodima, sigurnosne kamere zabeležile su Aleksandra u subotu, 24. januara, u 15:25, dok je prolazio pored paba The Wellington, u ulici Old Road, krećući se u pravcu luke Boskasl, u blizini reke Valensi.

Opis nestalog muškarca

Na najnovijim fotografijama, Ki nosi plavu vodootpornu jaknu preko crvene majice, crne patike i ima upečatljivu svetloplavu kosu. Visok je oko 173 centimetra, srednje građe, a policija navodi da je poznat po tome što često nosi jarke boje.

U prvom saopštenju, policija je naglasila da su „sve više zabrinuti za njegovu bezbednost“.

Aleksander Ki Foto: Devon & Cornwall Police

Apel porodice: oglasila se i Džegerova ćerka

Policija Devona i Kornvola, kao ni predstavnici Rolingstonsa, nisu odmah odgovorili na upite medija.

Međutim, u potragu se uključila porodica. Majka Asisi Džekson i ćerka Mika Džegera, Džejd Džeger, u ponedeljak, 26. januara, objavila je apel na Instagramu, pozivajući javnost da pomogne u potrazi za Aleksandrom.

Objava je izazvala veliki odziv, dok su jedni tražili dodatne informacije kako bi pomogli u potrazi, drugi su slali poruke podrške porodici.

„Delim ovu objavu i šaljem svu svoju ljubav. Mogu samo da zamislim koliko je ovo zastrašujuće,“ napisao je jedan korisnik.

„Mislim na Asisi, Aleksandra i njihove ćerke. Nadam se da će se Aleksander pojaviti bezbedan,“ dodao je drugi.

Dugogodišnja veza i porodica

Aleksander Ki i Asisi Džekson u vezi su još od 2010. godine, navodi magazin Hello!. Prvu ćerku dobili su 2014. godine.

Kada je Mik Džeger saznao da će postati pradeda, brzo je čestitao unuci.

„Rekao mi je: ‘Bravo’, a ja sam mu odgovorila: ‘Nije bilo potrebno mnogo truda’,“ ispričala je Asisi tada uz osmeh. (Džeger je otac osmoro dece.)

Godine 2019. par je otkrio da očekuje i drugo dete, još jednu devojčicu.

„Presrećna sam što mogu da podelim divne vesti da Aleks i ja ovog proleća dobijamo drugu ćerku,“ rekla je Asisi tada. „Jedva čekamo da je upoznamo.“

Policija moli građane za pomoć

Svi koji imaju bilo kakvu informaciju o kretanju ili mestu gde bi se Aleksander Ki mogao nalaziti pozivaju se da se jave policiji Devona i Kornvola.