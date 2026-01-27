Slušaj vest

Glumac Lazar Ristovski i njegova 39 godina mlađa partnerka i koleginica Anica Lazić borave u Milanu, a razloga za osmeh imaju na pretek.

Anica je na društvenim mrežama objavila kako provode dane i kako joj osmeh ne silazi sa lica u prelepoj Italiji. Osim fantastične hrane koju je isprobavala, sigurno je za dobro raspoloženje zaslužan i Ristovski koji je tretira kao princezu.

Lazar Ristovski i Anica Lazić u Milanu:

Partneri vreme provode u obilasku Milana, upoznavanju sa brojnim istorijskim i kulturnim znamenitostima, ali i neizostavnim šopingom.

Podsetimo, novi film "Saučesnici" nedavno je imao beogradsku premijeru, a producirao ga je upravo Lazar Ristovski. Reakcija publike veoma je pozivitna. Međutim, to nije jedina novina u poslovnom životu proslavljenog glumca.

Glumac i producent Lazar Ristovski biće na čelu Međunarodnog filmskog festivala Fest, saznanje Kurir. Pred kraj 2025. godine, kao što je naš list već pisao, na sednici Skupštine grada Beograda imenovano je 56 funkcionera za upravljačke pozicije u institucijama i na manifestacijama kulture. Ristovski je potvrdio naša saznanja ali nije želeo da daje izjave. Fest je ove godine planiran za oktobar, a deo programa i u februaru.