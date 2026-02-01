Amanda Bajns sa ljubičastim obrvama i tetovažom na licu

Amanda Bajns ponovo je u centru pažnje javnosti, nakon što je na Instagramu objavila kratak video u kojem je mnoge ostavila bez reči – pre svega zbog svog novog, upečatljivog izgleda.

Bivša dečja zvezda pojavila se sa ljubičasto obojenim obrvama, koje su momentalno izazvale lavinu komentara i zabrinutih reakcija pratilaca. Snimak je objavila u petak, dok je sedela u automobilu na parkingu, sa izbeljenom kosom, dok su joj ruž za usne i obrve bili savršeno usklađeni u istoj nijansi.

U kratkom obraćanju, Amanda je otkrila da se vraća muzici i da već narednog dana ulazi u studio.

– Ćao svima, samo sam htela kratko da vam se javim i kažem da se sutra vraćam u studio kako bih nastavila rad na svojoj pesmi Girlfriend. Baš sam uzbuđena i jedva čekam da je čujete. Želim vam svima lepu noć – poručila je 39-godišnja glumica.

Osim neobičnih obrva, pažnju su privukli i izuzetno duga nokti, dok je kompletan stajling dodatno naglasio njen postepeni povratak u javni život.

Smršala 20 kilograma i ne planira da stane

Amanda Bajns u mladosti Foto: kpa Publicity / United Archives / Profimedia

U decembru prošle godine Amanda Bajns je otvoreno govorila o velikim promenama koje je uvela u svakodnevicu, uključujući i proces mršavljenja. Tada je otkrila da je izgubila oko 20 kilograma, ali i da ima ambiciju da nastavi tim putem.

– Iskreno, veoma sam zadovoljna dosadašnjim rezultatima. Volela bih da skinem još dvadesetak kilograma – napisala je tada.

Amanda je ranije javno govorila o svojoj zavisnosti od Aderala, koji je opisala kao opasnu alternativu tabletama za mršavljenje još 2018. godine. Podsećanja radi, godinama je bila pod starateljstvom svoje majke, što je zvanično okončano 2022. godine, dok je prošle godine nakratko bila hospitalizovana zbog problema sa mentalnim zdravljem.

