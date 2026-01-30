Slušaj vest

Telenovela "Kasandra" je devedesetih opčinila domaću publiku, a jedan od glavnih glumaca Henri Soto posetio je Beograd 1997. godine, kada je serija premijerno emitovana u Srbiji. Soto se tada sreo sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, tadašnjim predsednikom fudbalskog kluba Obilić.

Popularni Randu i glavna junakinja "Kasandre" Koraima Tores 1997. godine su posetili Srbiju zajedno. Koraima je i kasnije dolazila u našu zemlju, poslednji put pre godinu dana, a Soto je prilikom posete prisustvovao meču fudbalskog kluba Obilić.

Glumac je u seriji igrao Randua, "kralja noževa" koji je bio nesrećno zaljubljen u Kasandru. On je poziv da poseti Srbiju dobio upravo od tadašnjeg predsednika kluba "Obilić", Željka Ražnatovića Arkana. Međutim, niko nije očekivao da će Randu izvesti i početni udarac na meču Obilića i Vojvodine u Beogradu, a dres je kao suvenir odneo kući.

Zanimljivo je da Soto beli dres "Vitezova" sa Vračara još uvek čuva. U tom dresu je više od dve decenije kasnije recitovao pesmu "Dobro jutro, kornjačo" što je privuklo dosta pažnje u Srbiji.

Henri Soto je kasnije za domaće medije govorio o svojoj poseti Srbiji.

- Obukao sam dres Obilića slučajno. Nisam znao da je to toliko privuklo pažnju u Srbiji. Taj dres sam dobio na utakmici gde sam izveo početni udarac i normalno je da ga čuvam. Iz Srbije nosim najlepše uspomene i mnoge suvenire - rekao je glumac za Srpski telegraf.

Soto je medijima rekao da je tada upoznao Arkana i da još uvek pamti taj susret kao i suvenir koji je sa meča poneo.

- Sećam se svakog trenutka sa te utakmice, kao i svih ljudi koje sam tamo upoznao. Svi su bili veoma fini prema meni i lepo su nas ugostili. Žao mi je samo što nismo mogli da ostanemo duže jer smo zbog mnogobrojnih obaveza morali da idemo dalje - otkrio je.

Čuveni Randu je rekao i da bi voleo da glumi u nekom srpskom filmu.

- Bilo bi mi zadovoljstvo da glumim u nekom srpskom filmu. Kada sam bio u Srbiji, dobio sam neke ponude, ali se one tada nisu iskristalisale - isrpičao je Soto i otkrio kakve uspomene je poneo iz naše zemlje:

- Srbija mi je ostala u najlepšem sećanju. Ljudi su bili veoma prijatni prema nama. Znam da imate prelepu arhitekturu i veoma bogatu istoriju. Ne smem da zaboravim Srpkinje, koje su prelepe. Žao mi je samo što smo bili veoma kratko i nismo imali priliku da obiđemo više mesta. Mnogo vremena smo proveli u automobilu.

Soto danas ima 64 godine i živi u Venecueli, gde je i rođen, a posvećen je porodici i kućnim ljubimcima. Prvi put se oženio kad je tek napunio 18. godina, a iz dobio je ćerku Šeron Dajanu. Njihov brak nije potrajao, pa je glumac pokušao da pronađe sreću sa producentkinjom Leonor Sotiljo sa kojom je dobio dvoje dece - sina Leonarda Enrikea i ćerku Maju. Henri danas igra u pozorištu i bavi se humanitarnim radom.

