Krajem januara u Monaku su se održale tradicionalne svečanosti posvećene Svetoj Devoti. U čast zaštitnice male kneževine i porodice Grimaldi, veče pred praznik, koji se slavi 27. januara, u luci Herkul simbolično se spaljuje ribarski brodić. Ceremoniji su prisustvovali princ Albert, princeza Šarlin i njihovi blizanci Žak i Gabrijela, koji su oduševili prisutne jednostavnim stajlinzima i neodoljivim osmesima.

Legenda o Svetoj Devoti zauzima posebno mesto u srcima stanovnika kneževine, u njihovoj kulturi, folkloru, književnosti, umetnosti. Mošti velikomučenice smatraju se čudotvornim, a zasluge za mnoge istorijske događaje tokom kojih je Monako uspeo da sačuva nezavisnost pripisuju se upravo njenim moćima.

Sveta Devota rođena je 283. godine na severu Korzike, u porodici rimskog senatora. Želela je da život posveti Bogu, ali je, u vreme progona hrišćana tokom vladavine cara Dioklecijana, bila uhvaćena i na zverski način mučena. Rimljani su naredili da se njeno telo spali, ali su vernici uspeli da ga otmu sa lomače i odnesu na brod koji je plovio za Afriku.

Međutim, tokom puta ih zadesila strašna oluja. Legenda kaže da je tada iz usta svetice poletela bela golubica koja je dovela brod do obale današnjeg Monaka. Tu se nasukao 27. januara 304. godine. Ribari su njeno izmučeno telo pronašli pored jednog rascvetalog grma, iako je bila zima. Prema predanju, na tom mestu uvek krajem januara procveta cveće. U čast Svete Devote, zaštitnice kneževine i ribara, veče pre praznika spaljuje se ribarski brodić.

Albert, njegova lepa supruga i deca, koja su nedavno proslavila 11. rođendan, sinoć su bili savršeno stilizovani. Jednostavno i decentno, u skladu sa ceremonijom. I dok je Šarlin, koja je pre dva dana proslavila 48. rođendan, održala još jednu modnu lekciju u savršenom kaputu i crnim čizmama, njena ćerka je pokazala da bi uskoro mogla da joj pretome titulu ikone stila.

Neodoljiva princeza Gabrijela za ovu priliku je odabrala teget kaput sa dvorednim kopčanjem i Petar Pan kragnom. Autfit su upotpunile hulahopke i lakovane, bezvremenske Meri Džejn cipele. Za neprentenciozne, a opet efektne stajlinge odlučio se i njen brat, prestolonaslednik Žak, koji je svoju modnu priču upotpunio plavom kravatom.

Blizanci, koji vrlo ozbiljno shvataju svoje uloge u društvenom životu Monaka, pomogli su roditeljima da zapale vatru, koja je ubrzo progutala ceo brodić i obasjala luku.

(Kurir.rs/Žena)

