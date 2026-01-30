Slušaj vest

Nekada je s ponosom pevala da je „Jenny from the Block“, devojka iz kraja koja nije zaboravila svoje korene. Međutim, dve decenije kasnije, imeDženifer Lopez (56) prati reputacija koja je sve samo ne skromna. Slavna pevačica i glumica godinama unazad važi za jednu od najvećih diva u Holivudu, a priče o njenim zahtevima, pravilima i ispadima redovno podižu obrve u svetu šoubiznisa.

Viralni snimak sa Zlatnih globusa

Prošle nedelje društvene mreže zapalio je snimak sa crvenog tepiha Zlatnih globusa, na kojem su fanovi optužili Dženifer Lopez za nepristojno ponašanje prema reditelju E!-jevog „Glambota“, Kolu Valiseru.

Na snimku deluje kao da pevačica ignoriše njegova uputstva, što je internet odmah protumačio kao još jedan dokaz njene bahatosti. Iako je Valiser kasnije stao u njenu odbranu i izjavio da je Lopez bila „profesionalna i maksimalno fokusirana“, to nije sprečilo lavinu negativnih komentara.

Bela garderoba i čuveni kolačić

Ovo, međutim, nije prvi put da se njeno ime povezuje sa neobičnim zahtevima. Pevačica Dani Minog jednom je šokirala javnost otkrivši da je Dženifer Lopez odbila nastup u britanskoj emisiji „Top Of The Pops“, jer joj garderoba nije bila uređena po njenim pravilima.

– Rečeno mi je da sve mora biti belo, uključujući i sofu – ispričala je Dani. – Samo sam pomislila: devojka je od glave do pete prekrivena puderom za telo, kako uopšte sedne na beli kauč?

Još bizarnija priča vezuje se za njen nastup u emisiji „This Morning“ 2019. godine, kada je njen tim navodno zahtevao da joj se kolačić zagreje na tačno određenu temperaturu, uz čašu hladnog punomasnog mleka. Iako su saradnici to kasnije demantovali, voditelji Filip Šofild i Holi Vilobi u programu su se otvoreno šalili na račun tog zahteva.

„Ne gledajte je u oči“

Možda najčudnija optužba koja godinama kruži Holivudom jeste ona o zabrani uspostavljanja kontakta očima. Prema svedočenjima brojnih ljudi iz produkcije – od scenskih radnika do vozača limuzina – navodno im je bilo strogo zabranjeno da gledaju pevačicu u oči.

Jedna podkasterka je čak ispričala na TikToku da je njen prijatelj, tonac, izbačen iz projekta jer je pogledao Dženifer Lopez.

– Zaustavila je celu produkciju zbog toga – tvrdila je, prenosi tportal.

Ni voditeljka Megan Mekejn nije bila blaga kada je govorila o susretu sa Lopez u emisiji „The View“.

– Ona je jednostavno neprijatna osoba. Imala je najveću pratnju koju sam ikada videla – veću od Kim Kardašijan, veću čak i od predsednika – rekla je Mekejn, dodavši da Dženifer nema reputaciju „prijatne i normalne osobe“.

Druga strana priče

Ipak, sama Dženifer Lopez tvrdi da je pogrešno shvaćena. U nedavnom intervjuu za Los Anđeles tajms opisala je sebe kao „gromobran za negativnost“.

– Znam ko sam. Dobra sam osoba. Dobra sam majka. Vredno radim – rekla je pevačica, dodajući da je etiketa dive često seksistička.

