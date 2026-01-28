Slušaj vest

Margo Robipredstavila se sinoć u goloj Alexander Mcqueen haljini. Kraći model od tila ukrašen čipkastim detaljima spojila je sa visokim potepticama i sunčanim naočarama koje su i te kako doprinele njenom opako dobrom stajlingu.

1/4 Vidi galeriju Margo Robi Foto: ABC / Ferrari / Profimedia, affinitypicture / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Haljina poput ove ne podnosi grudnjak, a dilemu da li je nosila i ostale komade veša ili ne, rešila je tek ulaskom u televizijski studio kada je otkrila da ipak nije izabrala najekstremniju varijantu.

Margo Robi koja u pomenutom filmu igra uz Džejkoba Elrodija, prošle godine je napravila veliki zaokret u svom stilu pa je počela da se oblači još izazovnije nego ranije, što se mnogim njenim fanovima ne doapda jer misle da se izgubila svaka mera.

Glumica koja je svetsku slavu stekla ulogom Naomi Lapaglije u filmu Martina Skorsezea "Vuk sa Vol Strita", 2013. godine, pa je zbog toga zovu Vučica, očigledno smatra da su gole haljine sada najpodesnije i najaktuelnije.

Njena modna izdanja su se uglavnom hvalila, a nije mali broj koji misle da na sjajan način nosi i ovako izazovnu haljinu.

Novo modno izdanje se i dalje komentariše, a svetska premijera filma "Wuthering Heights", zakazana za 11. februar, željno se iščekuje.

Margo Robi nedavno je na Ranker listi najlepših žena na svetu zauzela prvo mesto. Na listama najlepših prema teoriji zlatnog preseka visoko se kotira.

(Kurir.rs/ Blic žena)

