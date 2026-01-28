"Viktorija nam je organizovala zasedu" Oglasila se još jedna bivša devojka Bruklina Bekama, evo šta kaže o nesuđenoj svekrvi
Pevačica Talia Storm iznela je tvrdnju da je Viktorija Bekam jednom prilikom pozvala paparace da je fotografišu s njenim sinom Bruklinom Bekamom. Incident se navodno dogodio pre desetak godina, kada su Storm i Bruklin kao tinejdžeri bili u ljubavnoj vezi.
Da li je Viktorija Bekam svekrva iz pakla?
Incident na tonskoj probi
Storm je u emisiji Pirsa Morgana ispričala da se sve odigralo tokom njene tonske probe. Smatrala je čudnim što je tokom dana poslato obezbeđenje da proveri lokaciju. Kasnije te večeri, kada su napuštali prostor, dočekali su ih fotografi.
"Tada sam se tako uplašila", rekla je, objašnjavajući da je do tog trenutka već upoznala njegove roditelje u opuštenoj atmosferi. "Dejvid je pre toga doveo Bruklina kod mene kući. Upoznala sam Viktoriju, bila je u pidžami, sve je bilo divno i nimalo napeto", prisetila se.
Sumnje i navodni izvor dojave
Pevačica je objasnila zašto joj je prisutnost obezbeđenja bila sumnjiva. "Zato mi je bilo malo čudno kad je došao na nastup i unapred poslao obezbeđenje, jer sam mislila: 'Pa mi smo opušteni, ovo nije ništa ozbiljno. Dolazio si mi kući, tamo nije bilo nikakvog obezbeđenja', znate?" prepričala je.
Kada su ih po izlasku okružili fotografi, Storm se uplašila da će Bruklin pomisliti da je ona to organizovala. "I tako, kad smo izlazili i napolju videli sve te ljude, prepala sam se i pomislila: 'O, moj Bože, ne želim da pomisli da sam ja ovo organizovala.' Ali kasnije, a to je bilo pre desetak godina, kada je u Londonu bilo normalno videti 20 ili 30 paparaca, rekli su mi: 'Saznali smo od Viktorijinog tima'", ispričala je.
"On napokon pronalazi svoj glas"
Talia je takođe komentarisala Buklinov put. "On napokon pronalazi svoj glas i snagu da kaže: 'Čekajte malo, ja nisam neko ko se samo pokazuje okolo.' Osećam neverovatno saosećanje prema njemu", dodala je.
Talia Storm i Bruklin Bekam bili su u kratkoj vezi 2014. godine, dok su oboje bili tinejdžeri.
