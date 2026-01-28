Slušaj vest

Verenica Kristijana Ronalda, Georgina Rodrigez, od prvog dana kada je postala poznata javnosti - bila je na meti negativnih komentara. Zamerali su joj dosta toga, a uglavnom činjenicu da ima dosta novca i može sebi da priušti brojna zadovoljstva.

Nijedno njeno javno pojavljivanje nije imalo pozitivne komentare, a stil i ukus kao da nikada nije uspela da izgradi ili bar da se približi onome što drugi žele da vide od nje.

1/3 Vidi galeriju Georgina Rodrigez Foto: Printscreen/Instagram/georginarodriguez

Poslednje u nizu što je izazvalo negativne komentare bila je objava iz Španije, i to iz jedne crkve u kojoj se Georgina fotografisala. Za tu priliku bila je odevena "jednostavno", imala je dugačku bundu i bele čizme sa visokom štiklom.

"Poseta mom Bogu sa mojom sestrom", napisala je Georgina u opisu fotografije.

Georgina Rodrigez Foto: Photo Image Press via ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Bele čizmice i bunda su zasmetali velikoj većini njenih pratilaca, a našli su manu i opisu, s obzirom na to da je Boga nazvala "njenim".

"Takav kič nije za crkvu", "Bog više voli skromne ljude", "Koliko mrtvih životinja nosiš na sebi", "Nadam se da je to veštačko krzno", bili su samo neki od komentara.

(Kurir.rs/Superžena)

