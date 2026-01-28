"A gde je Bruklin?!" Novinar dobacio Viktoriji Bekam na ulici, o Dejvidovoj reakciji bruje mreže (VIDEO)
Društvenim mrežama širi se snimak neprijatnog pitanja koje je jedan novinar postavio dok su Viktorija i Dejvid Bekam izlazili iz Ministarstva kulture u Parizu. Dok je porodica pozirala fotografima, jedan od novinara je glasno upitao: "Gde je Bruklin?"
Na pitanje je reagovao jedino Dejvid Bekam, koji se samo zagonetno nasmešio, dok su ostali članovi porodice nastavili bez ikakvog komentara.
Viktorija Bekam odlikovana u Francuskoj
Bivša članica grupe Spajs Grls u ponedeljak je u francuskom Ministarstvu kulture primila odlikovanje Vitez Reda umetnosti i književnosti. Podršku su joj pružili suprug Dejvid, kao i deca Harper, Kruz i Romeo.
U galeriji pogledajte fotografije Bekamovih u Parizu:
Njihovo pojavljivanje usledilo je samo nedelju dana nakon što je Bruklin Bekam javno izneo teške optužbe na račun svojih roditelja. Očekivano, Bruklin nije bio prisutan na svečanosti u Parizu, što nije promaklo okupljenim novinarima.
Bruklin Bekam javno o porodičnom sukobu
Podsetimo, Bruklin Bekam se prošle nedelje prvi put javno oglasio povodom porodičnog sukoba, optuživši roditelje za dugogodišnju kontrolu nad njegovim životom i nad načinom na koji je porodica predstavljana u medijima.
Na čijoj ste strani u sukobu Bruklina Bekama i Nikole Pelc sa porodicom Bekam?
U opširnoj izjavi izneo je svoju stranu priče.
U galeriji pogledajte prvo oglašavanje Bruklina Bekama:
"Godinama sam ćutao i činio sve da ove stvari zadržim u privatnosti. Nažalost, moji roditelji i njihov tim nastavili su da se obraćaju medijima, ne ostavljajući mi drugog izbora nego da progovorim i iznesem istinu o bar nekim lažima koje su objavljene", napisao je Bruklin.
"Ne želim da se pomirim s porodicom. Niko me ne kontroliše - po prvi put u životu zauzimam se za sebe. Celog mog života roditelji su kontrolisali priču o našoj porodici u medijima."
Da li je Bruklin Bekam pod uticajem svoje supruge?
Optužbe o lažnoj slici porodice
Bruklin je dodao da su nameštene objave na društvenim mrežama, porodična događanja i neautentični odnosi bili stalna kulisa života u kojem je odrastao.
"U poslednje vreme sopstvenim očima sam video dokle su spremni da idu kako bi u medije plasirali bezbrojne laži, uglavnom na štetu nevinih ljudi, samo da bi sačuvali sopstvenu fasadu. Ipak, verujem da istina uvek izađe na videlo", zaključio je u svojoj objavi.
(Kurir.rs/Index)
Pogledajte video: Bruklin Bekam i Nikola Pelc ulaze u restoran