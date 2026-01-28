Snaja Bekamovih ima mesečni džeparac od milion dolara: Otac milijarder ščepao i Bruklina pod svoje, sad nema nazad
Supruga Bruklina Bekama, Nikola Pelc, navodno dobija čak milion dolara mesečno od svog oca milijardera, Nelsona Pelca, prema izveštajima medija.
Ova ogromna suma je u oštroj suprotnosti sa finansijskom podrškom koju Bruklin navodno dobija od svojih roditelja, Dejvida i Viktorije Bekam. Dok se Nelson Pelc smatra jednim od najbogatijih biznismena sa neto vrednošću od 1,6 milijardi dolara, porodica Bekam ima procenjenih 680 miliona dolara.
Pogledajte u galeriji fotografije Bruklina i Nikole Pelc sa BEkamovima pre raskola:
„Bekamovi žele da Bruklin postane nezavisan“
Kolumnistkinja Marina Hajd je istakla u podkastu „Ostatak je zabava“:
- Koliko čujem, Bekamovi daju Bruklinu mnogo novca, ali ne lude iznose. Žele da on stane na svoje noge i postane nezavisan.
- Nelson bi to mogao da porekne, ali je navodno rekao: „Dajem svojoj ćerki milion dolara mesečno džeparac.“
Hajd dodaje zanimljivu anegdotu:
– Jedino što Bekamovi nisu očekivali jeste da će njihova deca potpisati predbračne ugovore, mislili su da će biti obrnuto.
Da li je Bruklin Bekam pod uticajem svoje supruge?
Zabrinutost zbog predbračnog ugovora i kuće u Los Anđelesu
Prošle godine, mediji su izvestili da su se Dejvid i Viktorija plašili da je njihov sin „zarobljen“ predbračnim ugovorom i načinom života u Los Anđelesu. Bruklin i Nikola žive u holivudskoj vili vrednoj 11 miliona funti, gde je Nikola navodno glavni vlasnik.
Izvor je za The Sun u junu 2025. rekao da Pelcovi veruju da Bekamovi nisu dovoljno obezbedili svom sinu:
– Novac, kako se kaže, je koren sveg zla. U slučaju Bekamovih naspram Pelcovih, to je očigledno... nezgodno. Dejvid i Viktorija su deca radničke klase koja su uspela. Kada je u pitanju kupovina ove kuće, naravno da mu nisu mogli samo dati milione – kakvu bi poruku to poslalo?
S druge strane, Nelson Pelc nije štedeo kada je u pitanju njegova ćerka. Potrošio je 3,5 miliona dolara na njeno venčanje 2022. godine, pokazujući da je Bruklinova uloga u porodici dobrodošla.
Pogledajte u glaeirji fotografije sa obnove zaveta Bruklina i Nikole, na kojoj nisu prisustvovali Bekamovi:
Kako je Nelson Pelc stekao bogatstvo
Nelson i njegov brat Robert započeli su karijere preuzimanjem očeve kompanije za distribuciju zamrznute hrane, koju su brzo razvili.
Osamdesetih godina prošlog veka, Nelson je kupio kompaniju Triangle Industries, pretvorivši je u najveću kompaniju za pakovanje na svetu, a 1988. godine je prodao kompaniju i zaradio stotine miliona dolara.
Iako je mogao da uživa u svom već ogromnom bogatstvu, Pelc se opredelio za aktivističko investiranje - kupujući udele u kompanijama koje su loše poslovale, dok je istovremeno insistirao na promenama kao što su smanjenje troškova, restrukturiranje, prodaja imovine ili promene u menadžmentu.
Video: Paparaco Bruklin Bekam i Nikola Pelc