Slušaj vest

Poslednjih nedelja se šuška da su manekenka Bruks Nejder (28) i glumac Ben Aflek (53) u tajnoj ljubavnoj vezi, jer su više puta viđeni zajedno i delovali vrlo blisko. Manekenka sada sve demantuje.

Priču je objavila Instagram trač-stranica „Deuxmoi“, ali ubrzo je stigao demant: „Uprkos pričama da su Ben Aflek i Bruks Nejder zajedno, izvor tvrdi da se njih dvoje nikada nisu ni upoznali.“

Nejder se potom oglasila i lično u komentarima, kratko i jasno: „Nikada ga u životu nisam upoznala.“

1/12 Vidi galeriju Bruks Nejder Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Dave Starbuck/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia, GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Od ruskog plesača do teniskih asova

Inače, manekenka je poznata po čestom menjanju muškaraca, pa i ne čudi što se sada priča o ljubavnoj aferi sa Benom Aflekom, jer su viđeni zajedno. Pre Afleka je bila u vezi sa ruskim plesačem Glebom Savčenkom, kog je upoznala u emisiji Ples sa zvezdama. Njihova veza završila se u aprilu 2025. godine. Nakon toga su je tabloidi povezivali i sa dvojicom teniskih šampiona – Karlosom Alkarazom i Janikom Sinerom.

„Pustite me da flertujem!“

U oktobru je Nejder otvoreno govorila o svom ljubavnom statusu: „Kunem se da sam sama. Ako flertujem, pa svi smo to radili. Nemojte me osuđivati. Moj jadni tata me zove svaki drugi dan i pita: ‘Ko je ovaj sad? I ko je sledeći?’. A ja se pitam šta da kažem prijateljima u Luizijani?! Samo vodim obične razgovore. Ovo je totalno ludo.“

Ben Aflek Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

A šta je sa Benom?

U međuvremenu, Ben Afleck je u januaru prošle godine i zvanično okončao razvod od Dženifer Lopez. Prema izvorima bliskim glumcu, od tada se ponovo „bacio u promet“ i počeo da izlazi.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Svađa Bena Afleka i Džej Lo