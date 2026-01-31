Slušaj vest

Milijarder Nelson Pelc završio je na sudu s bivšim organizatorkama venčanja svoje ćerke i zeta Bruklina Bekama.

Svakim novim danom čini se da su odnosi u porodici Bekam sve napetiji. Najnoviji obrt u ionako burnoj dinamici dolazi nakon što je Bruklin Bekam, sin Dejvida i Viktorije Bekam, nedavno izneo ozbiljne zamerke na račun svojih roditelja – što je dodatno produbilo jaz unutar slavne porodice.

Anketa Na čijoj ste strani u sukobu Bruklina Bekama i Nikole Pelc sa porodicom Bekam? Dejvid i Viktorija Bekam 59.69% Bruklin i Nikola Pelc Bekam 40.31%

Majci je tada zamerio ponašanje na njegovoj svadbi sa Nikolom Pelc, ali kako pišu strani mediji, nije Viktorija jedina zbog koje su se stvari na venčanju zakomplikovale.

Naime, u centru svega našao se i Bruklinov tast, moćni američki milijarder Nelson Pelc, poznat po svojoj beskompromisnoj poslovnoj strategiji, ali i neumoljivoj zaštiti svoje porodice, piše Daily Mail.

U galeriji pogledajte fotografije Nelsona Pelca:

1/7 Vidi galeriju Milijarder Nelson Pelc je otac Nikole Pelc. Za njega kažu da je čovek sa opasnim vezama. Foto: Pichichipixx / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Printscreen/ Instagram/ nicolaannepeltzbeckham, Kay Blake / Zuma Press / Profimedia

Pelc, koji se godinama nalazi na vrhu liste najuticajnijih ljudi u svetu biznisa, vlasnik je luksuznog imanja na Floridi, gde je 2022. održano raskošno venčanje Bruklina i Nikole. Venčanje vredno 3,5 miliona dolara, održano na Pelcovom posedu uz okean, trebalo je biti savršeno, ali stvari su se vrlo brzo zakomplikovale.

Anketa Da li je Bruklin Bekam pod uticajem svoje supruge? Da, manipuliše ga 73.64% Ne, ne manipuliše ga 26.36%

U decembru 2022, Nelson je tužio bivše organizatorke venčanja, Nikol Bregin i Arijanu Gridžalbu iz kompanije Plan Design Events, tvrdeći da nisu ispunile dogovorene obaveze, te da su odbile da vrate avans od 159.000 dolara.

U tužbi se navodi kako nisu ispunile dogovoreno, ali organizatorke su brzo uzvratile kontratužbom od čak 188 stranica protiv Pelca, njegove supruge i ćerke. U njoj su ga nazvale "bahatim milijarderom", objavile poruke u kojima Nikola izdaje direktive i kritikuje njihove predloge, te otkrile da je samo za šminku i frizuru navodno bilo predviđeno čak 100.000 dolara.

U galeriji pogledajte paparaco fotografije s venčanja Bruklina Bekama i Nikole Pelc:

1/8 Vidi galeriju Paparaco fotografije sa venčanja Bruklina Bekama i Nikole Pelc Foto: Profimedia

Pelc je pokušao da ukloni suprugu i ćerku iz kontratužbe, tvrdeći da one nisu bile zvanične ugovorne strane. U septembru 2023. slučaj je konačno zaključen – sve tužbe su odbačene "s predrasudom", što znači da nijedna strana više nije mogla ponovo da pokrene postupak.

Napetost se osećala i na sam dan venčanja. Prema izvorima bliskim Bekamovima, Nelson je imao ispad zbog gosta koji je koristio unutrašnji toalet umesto mobilnih koji su bili postavljeni napolju.

U galeriji pogledajte fotografije s obnove zaveta Bruklina Bekama i Nikole Pelc:

1/8 Vidi galeriju Nikola i Bruklin obnovili zavete Foto: Printscreen/Instagram/nicolaaneepeltzbeckham

"Cela porodica Bekam smatrala je Nelsona izuzetno neprijatnim na venčanju. I ranije su bili rezervisani prema njemu, ali taj dan samo je potvrdio ono što su već osećali'', rekao je izvor za Daily Mail.

"Bili su po strani, pokušavali da uživaju u velikom danu svog sina, ali atmosfera je bila zategnuta. Bruklin je svestan koliko su odnosi s Nelsonom napeti – i zna da ga njegovi roditelji baš i ne vole. Sve više deluje kao da Bruklin i Nikola sipaju Dejvidu i Viktoriji so na ranu'', dodao je izvor tada.

Video: Dejvid Bekam sprema pastirsku pitu