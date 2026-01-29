Slušaj vest

Najmlađi sin Donalda Trampa, 19-godišnji Baron, ponovo je privukao pažnju javnosti nakon što je prošle nedelje u Istočnom Londonu na sudu pročitan transkript njegovog poziva britanskoj policiji.

U januaru prošle godine pozvao je hitnu službu iz SAD-a, navodno nakon što je preko video poziva obratio MMA borcu kako napada njegovu prijateljicu. Iako suđenje još traje, ovaj incident ponovo je pokrenuo interes za život mladog Trampa, koji se, uprkos slavnom ocu, uglavnom drži dalje od medija.

Baron je peto i najmlađe dete Donalda i Melanije Tramp, a retko se pojavljuje u naslovnicama poput svog oca. Ipak, početkom godine pojavile su se glasine o njegovoj prvoj devojci, a njegov život okružen privilegijama i ogromnim bogatstvom ne prestaje da intrigira javnost.

Odrastanje u luksuzu

Odrastanje Barona Trumpa bilo je daleko od običnog. Od najranijih dana bio je okružen luksuzom o kojem većina može samo da sanja. Kao beba, od Elen Dedženeris je dobio zlatna kolica, dok je u pentausu svojih roditelja na Menhetnu, vrednom 100 miliona dolara, imao čitav sprat samo za sebe. Taj prostrani apartman u Trampovoj kuli uključivao je njegovu sobu, dnevni boravak, kuhinju i prostor za majku Melaniju i dadilje.

Melanija je za časopis People jednom izjavila da je Barron bio "vrlo dobro dete". Luksuz se nije završavao samo na prostoru. Sa sedam godina koristio je majčinu liniju kozmetike obogaćenu kavijarom * Caviar Complexe C6. Melanija je za ABC News rekla da mu je svake večeri nakon kupanja mazala kožu tom vrhunskom kremom.

"Stavljam mu je od glave do pete. Sviđa mu se", rekla je tada i dodala je da Baron nije bio dete za trenerke, već da je, poput oca, voleo da oblači odela.

Uprkos bogatstvu, bio je blizak sa bakom i dedom s majčine strane i odrastao je uživajući u tradicionalnim slovenačkim jelima koja mu je pripremala pokojna baka Amalija Knavs. Zahvaljujući majci i njenoj porodici, tečno govori slovenački, a ima i osnovno znanje francuskog jezika.

Porodična dinamika

Melanija Tramp je više puta isticala da joj je majčinska uloga najvažniji posao.

"Ja sam majka s punim radnim vremenom. To je moj prvi i najvažniji posao. Volim da budem uključena. Baron treba roditelja uz sebe, pa sam s njim celo vreme. Moj suprug je često na putu," rekla je za People je 2015.

Kada je Donald bio kod kuće, Melanija je isticala njegov trud kao oca: "Dane bi započinjao razgovorom s Barronom", rekla je.

Baron Tramp, Melanija Tramp Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Sam Donald je priznao da su svesno izbegavali previše pomoći oko deteta. "Ako imate previše dadilja, ne upoznate vlastito dete", rekao je.

Melania je 2012. za časopis Hip Mama opisala sina kao dečaka "vrlo snažnog karaktera, pametnog i posebnog", koji "zna šta želi i ima svoje mišljenje".

Školovanje daleko od očiju javnosti

Kada se porodica Tramp 2017. preselila u Belu kuću, Barrn je dobio svoj privatni prostor unutar rezidencije. Pre toga pohađao je prestižnu "Columbia Grammar & Preparatory School" na Menhetnu, a tokom poslednje godine finansirao je putovanje celog svog razreda u Vašington.

Kasnije je upisao "St. Andrew’s Episcopal School" u Merilendu, gde je godišnja školarina bila 50.000 dolara. Nakon preseljenja porodice u Mar-a-Lago, školovanje je nastavio na Oxbridge Academy u Palm Biču. Njegovi vršnjaci tvrde da je tamo bio gotovo neprimetan - delimično zbog ugovora o poverljivosti osoblja, ali i zato što je navodno koristio lažno ime - Džek. Danas Barron studira na Univerzitetu u Njujorku, a prema najnovijim informacijama, trenutno pohađa nastavu na NYU kampusu u Vašingtonu, D.C., nedaleko od Bele kuće.

Baron Tramp - najmlađi sin Donalda Trampa Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Prva ljubav

Iako je Melanija godinama štitila Barona od medija, njegov privatni život sve više zanima javnost. Početkom godine pojavile su se glasine da ima devojku, a izvor za News Nation rekao je: "Baron ima stvarno lepu devojku i provodi mnogo vremena s njom."

Pojavila se i korisnica TikToka po imenu @madditude koja tvrdi da je išla u školu s Baronom i da su kao deca bili par.

"Kad je Tramp postao predsednik, doveo je ceo razred u Belu kuću", rekla je. Iako tvrdnje nisu potvrđene, zna se da je poseta razreda stvarno organizovana. Medi tvrdi da joj je Baron bio "prvi dečko i prvi poljubac".

Kriptovalute i ogromno bogatstvo

Iako je još student, Baron Tramp već je jedan od najbogatijih tinejdžera na svetu, sa procenjenim bogatstvom od 150 miliona dolara, piše Forbes.

"Imam vrlo visokog sina po imenu Baron. Je li iko čuo za njega?" rekao je Tramp i u šali dodao da mu je upravo on savetovao gostovanje kod Džoa Rogana, što mu je pomoglo kod mlađih birača.

Tramp je rekao da ga je sin uveo u svet kriptovaluta, a 2024. godine Baron je s ocem i braćom suosnovao kripto kompaniju World Liberty Financial. Nakon Donaldove izborne pobede, vrednost projekta je eksplodirala, a porodično bogatstvo poraslo za više od 1.5 milijardi dolara.

Baron Tramp - najmlađi sin Donalda Trampa Foto: Chris Kleponis - Pool via CNP / Zuma Press / Profimedia

Oko 10 posto, odnosno 150 miliona dolara, pripada Baronu. Njegovo bogatstvo dolazi iz više izvora: prodaje tokena, udela u stabilnom koinu USD1, dogovora s fintech firmom Alt5 Sigma. Takođe poseduje 2.25 milijardi tokena koji su trenutno zaključani, ali vrede desetine miliona dolara.

Kao i u svemu što se tiče porodice Tramp, javnost je podeljena. Neki se raduju što Baron vodi sopstveni život i ne zavisi od oca, dok su drugi skeptični.

