Glumica Kler Dejns svojevremeno je ostavila verenika Bilija Krudapa zbog sadašnjeg supruga Hjua Densija. Oni imaju troje dece, a sada je u jednom podkastu govorila o tome kako se osećala kada je saznala da će ponovo postati majka u 44. godini.

Glumica Kler Dejns je priznala da je briznula u plač kada je saznala da je trudna treći put u 44. godini.

Kler i Hju Densija Foto: Dia Dipasupil / Getty images / Profimedia

Ona se u podkastu "Dobro druženje sa Ejmi Poler" prisetila da je kada je saznala veliku vest, pozvala svog ginekologa u suzama.

- Bio je to čisti slom. Ništa od ovoga nije bilo planirano. Nisam znala da je to fizički moguće. Imala sam 44 godine - rekla je glumica-

Glumica serije "Homeland" se porodila 2023. godine i dobila devojčicu.

To je njeno treće dete sa suprugom Hjuom Densijem. Sin Sajrus ima 13 godina, Rouan ima 7, a najmlađa ćerkica Šej ima dve godine.

U pomenutom podkastu, glumica je istakla da su imali problem sa začećem drugog deteta i da je tada morala da uradi dve runde vantelesne oplodnje.

O svojoj neočekivanoj trećoj trudnoći govorila je u novembru prošle godine u podkastu "SmartLess", priznajući da je bila prestravljena.

- Bila sam tako stara kada se to dogodilo - bila je iskrena dodajući da je sve ispalo ok.

Ipak, rekla je da ne oseća stid.

- Kao da sam bila nevaljala. Bilo je čudno, i kao da sam pronašla granicu koje nisam bila sasvim svesna. Malo sam izlazila van okvira. To je bilo divlje - rekla je glumica.

Podsetimo, Kler i Hju su u braku od 2009. godine.

Ona je ranije bila u vezi sa Bilijem Krudapom koji su se našli u centru skandala 2003. godine kada je glumac zbog nje ostavio svoju tadašnju trudnu devojku Meri Luiz Parker.

Ipak, sada nakon toliko godina su u prijateljskim odnosima. Kler i Bili, koji je sada u braku sa glumicom Naomi Vots, viđeni su kako se smeše i grle na gala večeri Škole umetnosti Tiš Univerziteta u Njujorku u aprilu 2025. godine.

