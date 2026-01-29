Slušaj vest

Porodica Bekam već gotovo tri decenije živi pod neprekidnim pritiskom javnosti, a niz skandala, kontroverzi i kriznih trenutaka pratio je njihov život mnogo pre nego što je najnoviji sukob sa najstarijim sinom Bruklinom ponovo dospeo u centar pažnje svetskih medija.

Pogledajte u galeriji saopštenje Bruklina Bekama:

1/6 Vidi galeriju Prvo oglašavanje Bruklina Bekama o raskolu u porodici Foto: Printscreen/ Instagram/ brooklynpeltzbeckham

Bruklin Bekam šokirao je javnost otvorenom i dramatičnom izjavom u kojoj je govorio o narušenim odnosima sa roditeljima, Dejvidom i Viktorijom Bekam. Najstariji sin slavnog para, danas 26-godišnjak, optužio je roditelje da godinama „kontrolišu narativ“ u medijima, prikazujući idealizovanu i neautentičnu sliku porodičnog života. U istoj izjavi zakleo se da se sa porodicom nikada neće pomiriti.

Međutim, ovaj porodični raskol samo je poslednji u dugom nizu potresa koji su obeležili brak i javni imidž Bekamovih.

Navodna afera koja je uzdrmala brak

Jedan od najvećih skandala izbio je 2004. godine, kada je bivša Dejvidova lična asistentkinja Rebeka Lus tvrdila da je imala aferu sa fudbalskom zvezdom.

Pogledajte u galeriji fotografije Rebeke Lus:

1/7 Vidi galeriju Holandska manekenka Rebeka Lus ponovo se oglasila o aferi sa Bekamom Foto: Printscreen Instagram

Tada već ugašeni tabloid News Of The World objavio je njene tvrdnje, navodeći da se afera dogodila 2003. godine, u periodu kada se Dejvid preselio u Španiju zbog angažmana u Real Madridu.

U tom periodu Viktorija je ostala u Ujedinjenom Kraljevstvu kako bi njihovi tada mali sinovi Bruklin i Romeo nastavili školovanje. Dejvid je kasnije priznao da mu je razdvojenost teško pala i da se osećao izuzetno usamljeno.

Govoreći o početku navodne afere, Rebeka je rekla:

Pogledajte u galerije fotografije Dejvida i Vikorije Bekam:

1/8 Vidi galeriju Dejvid Bekam i Viktorija Bekam 2004 godine - afera ljubavnica Foto: Robert ATANASOVSKI / AFP / Profimedia, Niklas Larsson / Zuma Press / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

„Bilo je nestašno i osećala sam da je pogrešno, ali u isto vreme bila sam navučena. Nasela sam, potpuno i bez zadrške, na svaku klišejsku rečenicu koju mi je servirao… A onda, dve nedelje kasnije, bili smo na Ronaldovoj rođendanskoj zabavi, a on je bio sa ovom prelepom manekenkom. I pomislila sam: ‘Uh.’ To je bila teška noć za mene. Nisam razumela. Tada sam počela da shvatam da sam bila strašno izigrana.“

Mesec dana kasnije, tada 26-godišnja Rebeka ponovo je izašla u javnost u otvorenom intervjuu za Sky News.

Dejvid Bekam je optužbe odlučno negirao u izjavi za The Guardian, nakon čega je par godinama odbijao da javno govori o toj temi – sve do 2023. godine.

Iskrena ispovest u Netfliksovom dokumentarcu

U Netfliksovom dokumentarcu objavljenom u oktobru 2023. godine, Bekamovi su prvi put otvoreno aludirali na najteži period u svom braku. Viktorija je priznala da su meseci nakon navodne afere bili najteži u njenom životu i da se više nije osećala kao da su ona i Dejvid „imali jedno drugo“.

Pogledajte u galeriji fotografije Viktorije Bekam iz mladosti:

1/6 Vidi galeriju Viktorija Bekam Foto: Printscreen/Youtube/Netflix

Dejvid je dodao da ni danas ne zna kako su uspeli da prebrode krizu, ali da su oboje znali da moraju da se bore za porodicu. Opisao je period kada je njihov brak mesecima bio na naslovnim stranama kao vreme u kojem su se „osećali kao da se dave“.

Viktorija je jedva zadržavala suze kada je upitana da li je to bio najteži period u njihovom braku:

„Sto posto. To je bilo najteže razdoblje za nas. Imali smo osećaj kao da je ceo svet protiv nas. Ali stvar je u ovome – bili smo protiv jedno drugoga, ako sam potpuno iskrena. Do Madrida se ponekad činilo da smo mi protiv svih ostalih. Ali u Španiji više se nije činilo da imamo jedno drugo. I to je tužno. Ne mogu vam ni opisati koliko je to bilo teško i kako je to uticalo na mene.“

Hakovani mejlovi i novi skandal

Godine 2017. porodicu je pogodio još jedan skandal, ovoga puta zbog hakovanih mejlova u kojima je Dejvid navodno izražavao bes zbog dodele Ordena Britanskog Carstva operskoj pevačici Ketrin Dženkins.

U mejlovima se navodno nalazila poruka u kojoj je pisalo:

Pogledajte fotografije Dejvida Bekama sa dodele titule od strane kraljevske pordice:

1/4 Vidi galeriju Dejvid Bekam postao vitez Foto: Andrew Matthews, PA Images / Alamy / Profimedia, Jonathan Brady, PA Images / Alamy / Profimedia

„Ketrin Dženkins OBE za šta? Za pevanje na ragbiju i posete vojnicima, plus šmrkanje kokaina. J***na šala.“

Velška sopranistkinja ranije je priznala da su joj kokain i ekstazi gotovo uništili život, ali je kasnije naglasila da je ponizno prihvatila dodeljenu čast.

Dejvidovi predstavnici tvrdnje su odbacili, navodeći da su mejlovi hakovani, izmenjeni i izvučeni iz konteksta.

Incidenti na terenu i problemi u karijeri

Dejvid Bekam suočavao se i s profesionalnim skandalima. Godine 2009. tokom posudbe u AC Milanu sukobio se s navijačima, dok je 2012. suspendovan i novčano kažnjen zbog agresivnog ponašanja tokom MLS utakmice LA Galaksija i San Hozea.

U saopštenju MLS-a tada je navedeno:

Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

„Odbor je smatrao njegovo ponašanje neprihvatljivim i štetnim za javni imidž lige.“

Finansijski sunovrat Viktorijinog brenda

Kada je Viktorija 2008. pokrenula svoj modni brend, raskošna potrošnja dovela je do ogromnih gubitaka – čak 66 miliona funti. Dejvid je godinama finansijski pomagao posao, ali je kasnije priznao da ga je situacija dovela do panike.

„To me je uspaničilo. Nikada nisam video da se išta vraća. Nije bilo održivo.“

Viktorija je priznala:

„Bilo me je sram. Bila sam u rupi, osećala sam se kao da tonem u živi pesak.“

Preokret je usledio kada je u posao ušao preduzetnik Dejvid Belhasen, koji je u Netfliksovom dokumentarcu objasnio zašto je ipak odlučio da joj pruži podršku.

Pogledajte u galeriji fotografije Bruklina Bekama iz detinjstva:

1/5 Vidi galeriju Bruklin Bekam je po rođenju proglašen za "najisplativiju bebu na svetu“, a par je za ekskluzivne fotografije inkasirao oko milion funti Foto: FAME PICTURES / Backgrid USA / Profimedia, Dennis Stone / Shutterstock Editorial / Profimedia, Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Šokantna zavera za otmicu

Još 2002. godine vila Bekamovih u Hertfordširu, poznata kao „Bekingem palata“, bila je u centru šokantnog skandala kada je policija uhapsila devet osoba zbog navodne zavere za otmicu Viktorije, Bruklina i Romea.

Navodno je plan bio da se Viktorija uspava, zajedno s decom, i drži zatočena dok se ne isplati otkupnina od pet miliona funti.

Jedan od osumnjičenih navodno je rekao:

Anketa Na čijoj ste strani u sukobu Bruklina Bekama i Nikole Pelc sa porodicom Bekam? Dejvid i Viktorija Bekam 59.77% Bruklin i Nikola Pelc Bekam 40.23%

„Ako su deca s njom, još bolje. Tražimo od Dejvida Bekama pet miliona funti. Sto posto će platiti.“

Video: Dejvid Bekam u kuhinji