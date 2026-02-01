Slušaj vest

Mnogi poznati roditelji odlučuju da promene imena svoje dece, i to ne zbog karijere, kao što je često slučaj, već iz ličnih razloga.

Harlou Mejden postaje Kejt

Najnoviji primer je ćerke Nikol Riči, Harlou Mejden, koja je povodom svog 18. rođendana promenila imidž i počela koristiti srednje ime Kejt, uz drastičnu promenu izgleda - sada ima crnu kosu.

Harlou Mejden, ćerka Nikol Riči Foto: Printscreen/Instagram/actresstheatre

Sin Kajli Džener postaje Ajri

Kejli Džener promenila je ime svom sinu iz Vulf u Ajri, jer je smatrala da prethodno ime nije odgovaralo njegovoj ličnosti.

U galeriji pogledajte fotografije Kajli Džener sa sinom Ajrijem:

1/5 Vidi galeriju Kajli Džener sa sinom Ajrijem Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Menja ime zbog fonetske sličnosti

Slično je postupila i komičarka Ejmi Šumer, koja je svog sina preimenovala iz Džin Atell u Džin Dejvid, nakon što je shvatila da njegovo ime fonetski previše podseća na reč "genitalija".

Aron Pol usklađuje dokumente

Aron Pol promenio je ime svom sinu iz Kasper Emerson u Rajden Kaspian kako bi se uskladili porodični dokumenti, dok su Ketrin Han i njen suprug odlučili deci da dodaju majčino prezime Han kao drugo srednje ime.

Ilon Musk i Grajms - zakonske prilagodbe

Ilon Mask i Grajms morali su da promene ime svog sina iz X Æ A-12 u X A AE-XII kako bi zadovoljili zakonske kriterijume u Kaliforniji.

U galeriji pogledajte fotografije Ilona Maska sa decom:

1/7 Vidi galeriju Ilon Mask ima 11 dece Foto: NEMO / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Clint Brewer / SplashNews.com / Splash / Profimedia, GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Katerina Skorson menja ime ćerke

Katerina Skorsone iz serije "Grey’s Anatomy" promenila je ime svoje ćerke iz Arven u Lusinda, sa nadimkom Laki.

Ove promene pokazuju koliko identitet, pa čak i ime, može biti fluidan, čak i među najpoznatijim osobama na svetu.

Pogledajte video: Slavni glumac Mikele Morone u noćnom provodu u Beogradu