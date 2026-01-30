Slušaj vest

Dejan Karaklajić (79) rođen je pod srećnom zvezdom, ako se uzme u obzir činjenica da je ljubio neke od najlepših žena sa domaće i svetske javne scene!

Poznati reditelj, producent i scenarista imao je ljubavne veze sa Tanjom Bošković, Nedom Arnerić, manekenkom Majom Štajner, bivšom Mis sveta Ingeborg Sorensen, te novinarkom Žanom Karaklajić.

Ljubav sa Nedom Arnerić ostavila je veliki pečat.

Venčali su se kada je Neda imala 21 godinu, a brak je trajao samo tri godine.

Neda Arnerić Foto: Damir Dervišagić

- Neda je bila duševna osoba. Još kao mlada posedovala je neku iskrenost, nešto što ju je činilo posebnom. Bila je zvezda, ali na neotrcan način - rekao je Dejan jednom prilikom.

- Zanimljivo je da je rođena istog dana kada i moja mama, kao i baka. Ispostavilo se da su tri veoma važne osobe u mom životu rođene na isti dan. Njih tri su se obožavale i posle našeg razvoda, Neda ih je obilazila i dolazila da se sa njima druži - istakao je ranije.

Kasnije je stupio u brak sa Nedinom koleginicom Tanjom Bošković sa kojom je dobio ćerku Lanu, koja je krenula majčinim stopama, i sina Đorđa, koji je završio studije političkih nauka i godinama živi u Americi, dok je Neda zatim bila u braku sa dr Miloradom Meštrovićem.

Tanja Bošković Foto: Damir Dervišagić

- Bio je duhovit jedan čovek koga sam obožavala, a koji me je ostavio, i koji je rekao: "Ne vredi, ti si udata za pozorište" - ispričala je Tanja jednom prilikom.

Dejan je gradio karijeru u inostranstvu u vreme kada su deca bila mala, a razdvojenost mu je teško padala.

- Oni su uglavnom dolazili kod mene jer im je to bilo zabavnije. Ja sam takođe dolazio ovde, ali nikad nisam imao kontinuitet. S njihovom majkom razišao sam se dok su bili mali. Ona je zahtevala da se vratim u Srbiju, dok se ja nisam tako osećao niti sam to želeo. Druženjem i što češćim kontaktom sa decom pokušavao sam da im nadomestim svoje odsustvo, ali to se zapravo nikada ne može nadoknaditi - rekao je Dejan ranije.

Dejan je imao buran odnos i sa nekadašnjom Mis sveta Ingeborg Sorense koja je bila na naslovnoj "Plejboja", a čijoj lepoti su se divili ljudi širom sveta. Međutim, Dejan ju je "zamenio" njenom rođakom!

Dejan Karaklajić Foto: Gordan Jović, RTS

- Godinu dana bili smo u vezi, a onda smo ostali prijatelji, pa nešto kasnije i poslovni partneri. Dvadeset godina radili smo zajedno. Dok smo realizovali zajedničke projekte, upoznao sam njenu rođaku Hajdi, s kojom sam se kasnije oženio. Ona je bila razlog moje selidbe iz Amerike u Norvešku - iznenadio je sve reditelj priznanjem.

Karaklajić je bio u braku i sa manekenkom Majom Štajner, a nakon toga je stupio u brak sa novinarkom Žanom Karaklajić.

Žana se školovala u Alžiru i Francuskoj, a živela je u Parizu i Los Anđelesu.

Dejan je inače reditelj koji je osmislio čuvenu špicu za dnevnik RTS-a, a njegovo ime stoji i iza "Maksimetra" i "Kino oka", kao i iza "Ljubavnog života Budmira Trajkovića".

(Kurir.rs/ Telegraf)

