Porodica Bekam je godinama u centru pažnje zbog skandala i kontroverzi, a najnoviji sukob između najstarijeg sina Bruklina i njegovih roditelja samo je dodatno zagrejao medijsku dramu.

Bruklin, dvadesetšestogodišnji sin Dejvida i Viktorije, nedavno je javno objavio da prekida sve veze sa roditeljima, a sada je dodatno podigao tenzije objavljivanjem serije fotografija sa suprugom Nikolom Pelc. Među njima je bila i provokativna slika na kojoj glumica leži gola u krevetu.

Pogledajte u galeriji fotografije koje je nedavno objavio par:

Na drugim fotografijama par uživa dok šeta sa svojim ljubimcem Lambom, kao i provodi vreme na luksuznom odmoru. Nikola je dodatno podelila svoje snimke, blistajući u elegantnoj crnoj haljini na večeri, ali i u raznim šik kombinacijama tokom odmora.

Par nije ostavljao komentare na objave, ali su fanovi bili oduševljeni: „Prelepe slike, šaljem vam puno pozitivne energije“ i „Nadam se da ste dobro“.

