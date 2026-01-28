Torba veća od porodičnog skandala: Modni dodatak Dejvida Bekama ukrao svu pažnju u Parizu, a košta kao nekretnina
Bivšeg slavnog fudbalera Dejvida Bekama paparaci su snimili u Parizu, a sve poglede privukao je njegov modni dodatak.
Usred porodične drame, Dejvid Bekam je uslikan ispred luksuznog hotela u Parizu, i to u izdanju kojim je potvrdio status modne ikone.
Iako poznat po uzdržanosti kada je reč o privatnim temama, Bekam je ipak privukao pažnju – ali na svoj način. U tamnoj teksas-kombinaciji, s belom pletenom kapom i upečatljivim modnim dodatkom u ruci izgledao je opušteno, ali besprekorno stilizovano.
Najviše pogleda privukla je velika Birkin torba od bež platna s kožnim detaljima u nijansi konjaka. Reč je o luksuznom komadu koji se retko viđa u muškoj izvedbi, a još ređe u tako velikom formatu.
Inače, to je torba koja se smatra jednim od najelitnijih modnih komada. Cena joj zavisi od modela, detalja na njoj i dostupnosti, a košta od desetak hiljada evra pa do nekoliko miliona evra.
Porodica Bekam je inače prvi put viđena u javnosti upravo u Parizu nakon skandaloznih optužbi najstarijeg sina Bruklina, a sve kako bi podržala važan Viktorijin trenutak.
