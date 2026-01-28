Slušaj vest

Bivšeg slavnog fudbalera Dejvida Bekama paparaci su snimili u Parizu, a sve poglede privukao je njegov modni dodatak.

Usred porodične drame, Dejvid Bekam je uslikan ispred luksuznog hotela u Parizu, i to u izdanju kojim je potvrdio status modne ikone.

U galeriji pogledajte fotografije Dejvida Bekama s ogromnom Birkin torbom:

Dejvid Bekam s ogromnom Birkin torbom u Parizu

Iako poznat po uzdržanosti kada je reč o privatnim temama, Bekam je ipak privukao pažnju – ali na svoj način. U tamnoj teksas-kombinaciji, s belom pletenom kapom i upečatljivim modnim dodatkom u ruci izgledao je opušteno, ali besprekorno stilizovano.

Najviše pogleda privukla je velika Birkin torba od bež platna s kožnim detaljima u nijansi konjaka. Reč je o luksuznom komadu koji se retko viđa u muškoj izvedbi, a još ređe u tako velikom formatu.

U galeriji pogledajte prvo zajedničko pojavljivanje Dejvida i Viktorije Bekam usred porodičnog razdora:

Dejvid i Viktorija Bekam u Ministarstvu kulture u Parizu

Inače, to je torba koja se smatra jednim od najelitnijih modnih komada. Cena joj zavisi od modela, detalja na njoj i dostupnosti, a košta od desetak hiljada evra pa do nekoliko miliona evra.

Porodica Bekam je inače prvi put viđena u javnosti upravo u Parizu nakon skandaloznih optužbi najstarijeg sina Bruklina, a sve kako bi podržala važan Viktorijin trenutak.

