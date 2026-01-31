Slušaj vest

Kamila Morone odrasla je na Beverli Hilsu, u samom srcu holivudske elite. Ćerka je argentinskih glumaca Maksima Moronea i Lusile Polak, a nakon razvoda roditelja, njena majka započela je vezu sa legendarnim Alom Paćinom, kog Kamila i danas smatra očuhom.

Od manekenke do ozbiljne glumice

Karijeru je započela kao manekenka, a prvu filmsku ulogu dobila je 2013. godine. Širu prepoznatljivost donela joj je uloga u seriji „Daisy Jones & The Six“, dok ju je veza sa Leonardom DiKaprijem dodatno bacila u centar pažnje.

Njihova četvorogodišnja romansa završila se 2022. godine, ubrzo nakon njenog 25. rođendana, a Kamila je tada odlučila da se još snažnije fokusira na glumu.

Danas je okružena bliskim prijateljicama, poput Hejli Biber, Kaje Gerber i Suki Voterhaus.

Uloga koja joj je bila suđena

Kada je čula da se snima druga sezona „The Night Managera“, Kamila nije čekala poziv. Sama se javila i istakla da je uloga Latine „pisana baš za nju“. Danas je preuzela mesto koje je u prvoj sezoni imala Elizabet Debicki i dokazala da nije samo lice, već i snaga.

U seriji, Kamila tumači Roksanu, moćnu brokerku iz Majamija kolumbijskih korena, koja pomaže liku Toma Hidlstona da se ubaci u mrežu krijumčarenja oružja. I dok je zaplet pun intriga, jedno je sigurno – Roksanina garderoba krade svaku scenu.

"Roksana nije beznadežna romantičarka“, kaže Kamila. „Ona je ravnopravna igračica u svetu moćnih muškaraca.“

Nema sumnje da Kamila polako, ali sigurno, osvaja Holivud.

