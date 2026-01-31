Slušaj vest

Glumica i producentkinja Natali Portman otvoreno je kritikovala Američku filmsku akademiju zbog toga što su filmovi koje su režirale žene ponovo ostali u senci ovogodišnjih nominacija za Oskara.

"Najbolje filmove ove godine režirale su žene"

Govoreći za Variety tokom promocije svog novog filma "The Gallerist" na Sandens filmskom festivalu, Natali Portman (44) istakla je da je veliki broj najboljih ostvarenja u prethodnoj godini nastao upravo iz ženskog autorskog ugla.

"Toliki broj najboljih filmova koje sam gledala ove godine režirale su žene. Jasno se vide barijere na svakom nivou, jer mnogi od tih filmova nisu dobili priznanja tokom sezone nagrada", rekla je Portman.

Koji filmovi su, prema njenom mišljenju, nepravedno zanemareni?

Portman je kao primere navela nekoliko naslova za koje smatra da su zaslužili mnogo više pažnje:

"Sorry, Baby"

"Left-Handed Girl"

"Hedda"

"The Testament of Ann Lee"

Prema njenim rečima, reč je o izuzetnim filmovima koje publika voli, ali koji ne dobijaju priznanje koje zaslužuju u trci za najveće nagrade.

Prepreke počinju mnogo pre same dodele

Natali Portman naglašava da problem nije samo u tome ko će završiti na listi nominovanih, već u tome koliko je ženama uopšte teško da do tog trenutka dođu.

"Čak i kada uspete da pređete prve barijere - obezbedite finansiranje, uđete na festivale - što je sve teže za žene, svaki naredni korak je komplikovaniji. A onda, kada film konačno izađe, često ne dobije pažnju kakvu zaslužuje", objasnila je ona.

"Rad sa ženama donosi posebnu snagu"

Ipak, uprkos kritikama, glumica je istakla i ono što smatra najvećom vrednošću ženskog zajedništva u industriji.

"Uprkos svemu, rad sa ženama donosi ogromnu radost. To zajedništvo na setu je poseban proces i daje snagu", dodala je Portman.

Statistika nominacija dodatno potvrđuje njene tvrdnje

Ovogodišnje nominacije za Oskara ponovo su pokrenule raspravu o rodnoj ravnopravnosti.

U kategoriji za najbolju režiju, među nominovanima se nalazi samo jedna žena - Kloi Džao, i to za film "Hamnet".

Od deset filmova nominovanih za najbolji film godine, samo jedan potpisuje rediteljka.

Natali Portman i ranije glasno govorila o (ne)ravnopravnosti

Natali Portman, koja je Oskara za najbolju glumicu osvojila za film "Crni labud" (2011), već godinama važi za jednu od najglasnijih zagovornica jednakih šansi za žene u Holivudu.

Njene reči ove godine odzvanjaju jače nego ikad - jer brojke, kako kaže, "bodu oči".

