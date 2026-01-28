Slušaj vest

Nikol Kidman na Nedelji mode u Parizu ponovo se pojavila sa perikom, nedugo nakon što je tokom božićnih praznika u Australiji pokazala svoje prirodne kovrdže. Filmska zvezda (58) prisustvovala je u utorak Chanel reviji visoke mode za proleće i leto 2026., a na fotografijama se mogla primetiti linija perike uz granicu kose.

Sa tamnim dizajnerskim naočarima, Kidman je nosila pernatu mini haljinu, a stajling je upotpunila crno-belim cipelama sa visokom potpeticom. Reviju je pratila iz prvog reda, sedeći pored Ane Vintur.

U galeriji pogledajte kako je izgledala Nikol Kidman:

Nikol Kidman na Nedelji mode u Parizu 2026

Komentari o perici

Na internetu su se brzo pojavili komentari da australijska glumica nosi periku.

"Nikol ima umetak za kosu i vidi se gde je pričvršćen", "Ko joj je frizer? Taj umetak se vidi iz aviona, čak i sa veće udaljenosti. Treba joj samo perika koja izgleda prirodno", "Ko joj, dovraga, radi ovo i zašto je mrzi?", "Čemu perika i sunčane naočare?", "Vrlo očigledno", "Očigledno nosi periku, spreda izgleda loše" i "Jasno se vidi".

Prirodne kovrdže na praznicima

Poznato je da Kidman često nosi perike na javnim događajima, verovatno kako bi zaštitila svoju prirodno kovrdžavu kosu. Međutim, tokom praznika u Australiji pokazala je svoju bujnu crvenu kosu, objavivši fotografiju iz kućne atmosfere.

Na objavi kojom je obeležila 15. rođendan svoje ćerke Fejt Margaret, pozirala je sa bogato ukrašenom tortom na kojoj je pisalo: "Srećan 15. rođendan, dušo!" Glumica je izgledala opušteno i prirodno, sa minimalnom šminkom.

