Najbogatiji čovek na svetu ni sam ne zna koliko dece ima: Javnost zna za njih 14, jedan sin mu promenio pol, a drugom niko ne ume da izgovori ime
Ilon Mask, poznati tehnološki preduzetnik i izvršni direktor Tesle i SpaceX-a, nije samo poslovni inovator - njegova porodica je jednako raznovrsna i zanimljiva kao i njegovi projekti. Do 2025. Mask je postao otac 14-oro dece koje je dobio s četiri različite žene: Džastin Vilson, Grajms, Šivon Zilis i Ešli Sent Kler.
Njegovo prvo dete je sin Nevada Aleksandar Mask, kog je dobio sa Džastin Vilson. Nažalost, Nevada je preminuo u kad je bio star samo 10 nedelja od sindroma iznenadne smrti odojčadi (SIDS).
Nakon toga, Ilon i Džastin dobili su blizance Grifina i Vivijan Dženu, rođene 2004. godine. Tri godine kasnije, 2006, dobili su trojke, sinove Kaija, Saksona i Demijana.
Sa Grajms (Kler Buše), Mask ima troje dece. Njihov prvi sin je X Æ A‑Xii, rođen 2020, čije neobično ime privlači veliku pažnju medija. Sledeća ćerka, Eksa Dark Sajderæl, rođena je 2021. putem surogat majke. Njihovo treće dete, sin Tehno Mehanikus, s nadimkom Tau, rođen je 2022.
Ilon Mask je takođe dobio četvoro dece sa Šivon Zilis. Blizanci Strajder i Azur rođeni su u novembru 2021, dok je treće dete, Arkadija, stiglo 2024, a četvrto, Seldon Likurgus, krajem 2024./2025. godine. Prema pisanju medija, Mask ima još jednog sina, Romulusa, s Ešli Sent Kler, što bi bilo njegovo 14. dete.
