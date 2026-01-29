Slušaj vest

Ilon Mask, poznati tehnološki preduzetnik i izvršni direktor Tesle i SpaceX-a, nije samo poslovni inovator - njegova porodica je jednako raznovrsna i zanimljiva kao i njegovi projekti. Do 2025. Mask je postao otac 14-oro dece koje je dobio s četiri različite žene: Džastin Vilson, Grajms, Šivon Zilis i Ešli Sent Kler.

Ilon Mask nosi sina na ramenima u Beloj kući Foto: AP/Alex Brandon

Njegovo prvo dete je sin Nevada Aleksandar Mask, kog je dobio sa Džastin Vilson. Nažalost, Nevada je preminuo u kad je bio star samo 10 nedelja od sindroma iznenadne smrti odojčadi (SIDS).

U galeriji pogledajte fotografije Ilona Maksa s decom:

1/7 Vidi galeriju Ilon Mask ima 11 dece Foto: NEMO / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Clint Brewer / SplashNews.com / Splash / Profimedia, GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Nakon toga, Ilon i Džastin dobili su blizance Grifina i Vivijan Dženu, rođene 2004. godine. Tri godine kasnije, 2006, dobili su trojke, sinove Kaija, Saksona i Demijana.

U galeriji pogledajte fotografije Vivijan Džene Vilson, transrodne ćerke Ilona Maska:

1/7 Vidi galeriju Vivijan Džena Vilson, transrodna ćerka Ilona Maska Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Printscreen/ Instagram/ vivllainous

Sa Grajms (Kler Buše), Mask ima troje dece. Njihov prvi sin je X Æ A‑Xii, rođen 2020, čije neobično ime privlači veliku pažnju medija. Sledeća ćerka, Eksa Dark Sajderæl, rođena je 2021. putem surogat majke. Njihovo treće dete, sin Tehno Mehanikus, s nadimkom Tau, rođen je 2022.

Foto: Shutterstock

Ilon Mask je takođe dobio četvoro dece sa Šivon Zilis. Blizanci Strajder i Azur rođeni su u novembru 2021, dok je treće dete, Arkadija, stiglo 2024, a četvrto, Seldon Likurgus, krajem 2024./2025. godine. Prema pisanju medija, Mask ima još jednog sina, Romulusa, s Ešli Sent Kler, što bi bilo njegovo 14. dete.

Video: Kako je Ilon Mask napravio raketu i krenuo sa svemirskim programom